«Ёлочки-сосёночки, я привит иголочкой!»

Челлендж,
или конкурс, частушек про вакцинацию от коронавируса прошел в Ленинградской
области по инициативе областного Дома народного творчества. Как отмечают
организаторы, конкурс был задуман, прежде всего, для популяризации прививочной
кампании и для поднятия настроения.
Желающие
принять участие в челлендже должны были до 25 июля разместить видеозаписи с
исполненными частушками на своих страницах в соцсетях с хэштегами
#ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. С 25 июля началось народное
онлайн-голосование, которое и определит победителей конкурса.
Участие
в областном антиковидном челлендже приняли девять творческих коллективов и
исполнителей из Гатчинского района. Выступали, как и положено, в народных
костюмах, соблюдая все негласные правила и законы русской озорной частушки.
К
вечеру 26 июля среди гатчинских исполнителей выявился первый лидер народного
голосования - творческий коллектив гатчинского Центра творчества юных. К
борьбе с вирусом ЦТЮ привлек симпатичных Машу и Медведя из одноименного
мультсериала. Получилось свежо и неординарно:
Ты,
ковидная прививка, ты лечи меня, лечи!
Говорят,
что те прививки — это лучшие врачи!
Сердце
чтобы не болело, не кружилась голова,
Гам-ковид
поставьте смело и идите хоть куда!
Ты,
ковидная болячка, ты ко мне не приставай.
У
меня теперь прививка — антител хоть отбавляй!
Среди
лидеров народного голосования оказался и Гатчинский городской Дом культуры.
Жили-были,
не тужили — постучался в дверь ковид.
Если
б знали — не открыли: убирайся, паразит!
Моя
девушка привилась, ну и я пошел за ней,
через
месяц поженились, ждем уже двоих детей!
Мы
к локдауну привыкли, к пандемии прижились,
штаммы
разные разносим. Кто привился — отзовись!
Настоящие
страдания по ковиду, а точнее, по сорванным из-за него репетициям, устроил
народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Любава»
(Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»).
Сначала
артисты исполняли частушки на фоне закрытой двери, ведущей в культурный центр.
Впрочем, «страдали» они недолго, решительно заявив:
Хватит
властвовать над нами вирусу с короною,
вакцинация
поможет сделать жизнь свободною.
И
чуть позже, уже на выходе из Новосветской амбулатории:
А
теперь меня пропустят и в кафе, и в самолет,
Куар-кодом
обзавелся, сделал я прививку в срок.
В
зоне красной, в зоне красной надоело и опасно.
Скажем
мы ковиду «нет!», создадим иммунитет.
Я
под маскою скрываю свою девичью красу.
Так
и замуж я не выйду — я прививку сделаю!
Мы
фашистов победили и монгольскую орду,
а
китайскую заразу я прививками убью!
Пели
самозабвенно, твердо припечатывая вирус припевом:
Вирусы
вы, вирусы, заразные-опасные,
против
вас вакцина есть — российская, прекрасная!
Актеры
театра-студии «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры) передали актиковидный частушечный привет с самого
Черного моря:
Я
приехала на море, загораю, веселюсь.
Только
с отпуска приеду — обязательно привьюсь!
Все
боятся прививаться, ну а я вот не боюсь:
с
детства делаю прививки, если надо, то привьюсь!
Если,
люди, не хотите самоизоляции,
Бросьте
слушать дураков — пройдите вакцинацию!
Э-э-эх!
Железные
аргументы для прививки представил творческий коллектив Таицкого
культурно-досугового центра:
На
свиданье старый дед бабку пригласил в обед.
Ну
а бабка-то спросила: «Ты привился али нет?
Я
здоровье берегу, лишь к привитому пойду!»
Дед
вздохнул и промолчал — прививаться побежал!
Две
дороги, два пути у моей начальницы -
реорганизация
либо вакцинация!
Я
от бабушки ушел, и от дедушки ушел,
от
ковида бегаю и прививки делаю.
Хоровой
коллектив «Оредеж» Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» выступил от имени мудрого доктора Айболита:
Я
желаю от души
вам
здоровья, земляки,
чтоб
прививок не боялись,
ежегодно
прививались!
Чтоб
не мучил вас ковид.
Добрый
доктор Айболит.
«Елочки-сосеночки,
я привит иголочкой», - бодро рапортует в своих частушках Михаил Долгушев
(Пудостьский культурно-досуговый центр), обещая «повториться» через
полгода.
Сидеть
дома надоело, в самоизоляции,
лучше
в Турцию лететь спокойно, с вакцинацией.
Эх,
не будем мы болеть вирусом-ковидом,
мы
прививку сделаем и заживем красиво!
Александр
Иванович Волошанюк (Елизаветинский СКБК)
уверенно заявляет:
В
интернете крик и стон — ставят «Спутнику» заслон!
Ты
не слушай этот треп — прививайся, будь здоров!
Через
тех, кто не привит, прорывается ковид.
Ом-ца-ца
и ламца-дрица, приглашаем всех привиться!
Творческий
коллектив Центра культуры, досуга и творчества города Коммунар приглашает в путешествие. Но только — после прививки!
Вирус
нацепил корону, держат люди оборону.
Все
— на вакцинацию. Вот вам мотивация:
Сертификат
я получу и спокойно заживу,
сразу
в отпуск полечу и пойду, куда хочу.
Отовсюду
нам вещали: пройдите вакцинацию.
Прививайся
— защитишь и друзей, и нацию.
Как
небезосновательно уверяют таицкие частушечники, «надо общую заразу целым миром
побеждать». А Александр Волошанюк из Елизаветино подытоживает:
Лишь
частушками, друзья, одолеть ковид нельзя,
А
частушка плюс вакцина — одобряет медицина!
В
общем, прорвёмся — если привьёмся!
Народное
голосование на самую антиковидную частушку продолжается! Проголосовать за
участников из Гатчинского района можно по ссылке:
https://vk.com/dntlenobl?w=poll-131020147_605248722