«Ёлочки-сосёночки, я привит иголочкой!»

Челлендж, или конкурс, частушек про вакцинацию от коронавируса прошел в Ленинградской области по инициативе областного Дома народного творчества. Как отмечают организаторы, конкурс был задуман, прежде всего, для популяризации прививочной кампании и для поднятия настроения.

Желающие принять участие в челлендже должны были до 25 июля разместить видеозаписи с исполненными частушками на своих страницах в соцсетях с хэштегами #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. С 25 июля началось народное онлайн-голосование, которое и определит победителей конкурса.

Участие в областном антиковидном челлендже приняли девять творческих коллективов и исполнителей из Гатчинского района. Выступали, как и положено, в народных костюмах, соблюдая все негласные правила и законы русской озорной частушки.

К вечеру 26 июля среди гатчинских исполнителей выявился первый лидер народного голосования - творческий коллектив гатчинского Центра творчества юных. К борьбе с вирусом ЦТЮ привлек симпатичных Машу и Медведя из одноименного мультсериала. Получилось свежо и неординарно:

Ты, ковидная прививка, ты лечи меня, лечи!

Говорят, что те прививки — это лучшие врачи!

Сердце чтобы не болело, не кружилась голова,

Гам-ковид поставьте смело и идите хоть куда!

Ты, ковидная болячка, ты ко мне не приставай.

У меня теперь прививка — антител хоть отбавляй!

Среди лидеров народного голосования оказался и Гатчинский городской Дом культуры.

Жили-были, не тужили — постучался в дверь ковид.

Если б знали — не открыли: убирайся, паразит!

Моя девушка привилась, ну и я пошел за ней,

через месяц поженились, ждем уже двоих детей!

Мы к локдауну привыкли, к пандемии прижились,

штаммы разные разносим. Кто привился — отзовись!

Настоящие страдания по ковиду, а точнее, по сорванным из-за него репетициям, устроил народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Любава» (Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»).

Сначала артисты исполняли частушки на фоне закрытой двери, ведущей в культурный центр. Впрочем, «страдали» они недолго, решительно заявив:

Хватит властвовать над нами вирусу с короною,

вакцинация поможет сделать жизнь свободною.

И чуть позже, уже на выходе из Новосветской амбулатории:

А теперь меня пропустят и в кафе, и в самолет,

Куар-кодом обзавелся, сделал я прививку в срок.

В зоне красной, в зоне красной надоело и опасно.

Скажем мы ковиду «нет!», создадим иммунитет.

Я под маскою скрываю свою девичью красу.

Так и замуж я не выйду — я прививку сделаю!

Мы фашистов победили и монгольскую орду,

а китайскую заразу я прививками убью!

Пели самозабвенно, твердо припечатывая вирус припевом:

Вирусы вы, вирусы, заразные-опасные,

против вас вакцина есть — российская, прекрасная!

Актеры театра-студии «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры) передали актиковидный частушечный привет с самого Черного моря:

Я приехала на море, загораю, веселюсь.

Только с отпуска приеду — обязательно привьюсь!

Все боятся прививаться, ну а я вот не боюсь:

с детства делаю прививки, если надо, то привьюсь!

Если, люди, не хотите самоизоляции,

Бросьте слушать дураков — пройдите вакцинацию!

Э-э-эх!

Железные аргументы для прививки представил творческий коллектив Таицкого культурно-досугового центра:

На свиданье старый дед бабку пригласил в обед.

Ну а бабка-то спросила: «Ты привился али нет?

Я здоровье берегу, лишь к привитому пойду!»

Дед вздохнул и промолчал — прививаться побежал!

Две дороги, два пути у моей начальницы -

реорганизация либо вакцинация!

Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел,

от ковида бегаю и прививки делаю.

Хоровой коллектив «Оредеж» Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» выступил от имени мудрого доктора Айболита:

Я желаю от души

вам здоровья, земляки,

чтоб прививок не боялись,

ежегодно прививались!

Чтоб не мучил вас ковид.

Добрый доктор Айболит.

«Елочки-сосеночки, я привит иголочкой», - бодро рапортует в своих частушках Михаил Долгушев (Пудостьский культурно-досуговый центр), обещая «повториться» через полгода.

Сидеть дома надоело, в самоизоляции,

лучше в Турцию лететь спокойно, с вакцинацией.

Эх, не будем мы болеть вирусом-ковидом,

мы прививку сделаем и заживем красиво!

Александр Иванович Волошанюк (Елизаветинский СКБК) уверенно заявляет:

В интернете крик и стон — ставят «Спутнику» заслон!

Ты не слушай этот треп — прививайся, будь здоров!

Через тех, кто не привит, прорывается ковид.

Ом-ца-ца и ламца-дрица, приглашаем всех привиться!

Творческий коллектив Центра культуры, досуга и творчества города Коммунар приглашает в путешествие. Но только — после прививки!

Вирус нацепил корону, держат люди оборону.

Все — на вакцинацию. Вот вам мотивация:

Сертификат я получу и спокойно заживу,

сразу в отпуск полечу и пойду, куда хочу.

Отовсюду нам вещали: пройдите вакцинацию.

Прививайся — защитишь и друзей, и нацию.

Как небезосновательно уверяют таицкие частушечники, «надо общую заразу целым миром побеждать». А Александр Волошанюк из Елизаветино подытоживает:

Лишь частушками, друзья, одолеть ковид нельзя,

А частушка плюс вакцина — одобряет медицина!

В общем, прорвёмся — если привьёмся!

Народное голосование на самую антиковидную частушку продолжается! Проголосовать за участников из Гатчинского района можно по ссылке:

https://vk.com/dntlenobl?w=poll-131020147_605248722