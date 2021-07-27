Курбан-байрам: подарки ветеранам общества «Юлдаш»

Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения, который является одним из двух главных праздников мусульман наряду с Ураза-байрам. В 2021 году Курбан-байрам отмечался 20 июля и продлился четыре дня.

В праздник мусульмане ходят в мечеть, посещают могилы предков, приглашают в гости или сами навещают родственников и друзей, делают подарки близким людям.

Неотъемлемой частью этого дня является принесение жертвы. Мусульмане верят, что в судный день принесенные в жертву животные помогут людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Мясо жертвенного животного делят на три части: одну отдают бедным или путникам, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей и знакомых, третью мусульманин может оставить себе.

Вот уже второй год из-за пандемии общество «Юлдаш» не может собраться на Курбан-байрам за традиционным праздничным столом. Но активисты общества и спонсоры, которые постоянно помогают в проведении праздников, и в этот раз не остались в стороне.

На совете во главе с председателем общества «Юлдаш» Ильясом Норовым было принято решение сформировать праздничные наборы, поадресно развезти их и торжественно вручить ветеранам общества.

Праздничные продуктовые пакеты были собраны благодаря Кияму Курмакаеву, Ринату Муртазину, Рашиду Шапирову, Ильясу и Тимуру Норовым, Рустаму Касимову.

Председатель Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленобласти Хаджи Дамир Хусаинов в день праздника провел праздничный намаз и угостил мясом общество «Юлдаш». Из него был приготовлен вкусный восточный плов, который также был роздан членам общества.



