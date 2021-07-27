Курбан-байрам: подарки ветеранам общества «Юлдаш»

Курбан-байрам
– это праздник жертвоприношения, который является одним из двух главных
праздников мусульман наряду с Ураза-байрам. В 2021 году Курбан-байрам отмечался
20 июля и продлился четыре дня.
В
праздник мусульмане ходят в мечеть, посещают могилы предков, приглашают в гости
или сами навещают родственников и друзей, делают подарки близким людям.
Неотъемлемой
частью этого дня является принесение жертвы. Мусульмане верят, что в судный
день принесенные в жертву животные помогут людям переправляться через адскую
бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Мясо жертвенного животного делят на три
части: одну отдают бедным или путникам, из второй готовят угощение для родных,
соседей, друзей и знакомых, третью мусульманин может оставить себе.
Вот
уже второй год из-за пандемии общество «Юлдаш» не может собраться на Курбан-байрам
за традиционным праздничным столом. Но активисты общества и спонсоры, которые
постоянно помогают в проведении праздников, и в этот раз не остались в стороне.
На
совете во главе с председателем общества «Юлдаш» Ильясом Норовым было принято
решение сформировать праздничные наборы, поадресно развезти их и торжественно
вручить ветеранам общества.
Праздничные
продуктовые пакеты были собраны благодаря Кияму Курмакаеву, Ринату Муртазину, Рашиду
Шапирову, Ильясу и Тимуру Норовым, Рустаму Касимову.
Председатель
Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленобласти Хаджи Дамир
Хусаинов в день праздника провел праздничный намаз и угостил мясом общество «Юлдаш».
Из него был приготовлен вкусный восточный плов, который также был роздан членам
общества.