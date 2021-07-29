Президент Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников со 2 августа

Первоначально начисление
средств должно было стартовать 16 августа, однако глава государства потребовал
изменить сроки. «Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше
времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в
школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому
предъявляются», — пояснил Путин.
Как ожидается, уже с
понедельника средства будут перечисляться на 17 млн детей. По словам экспертов,
инициатива властей позволит существенно ослабить нагрузку на семейные бюджеты и
может позитивно сказаться на экономике в целом, сообщает RT.
По словам министра труда
и социальной защиты Антона Котякова, технически уже всё готово к осуществлению
выплат на 17 млн детей с 2 августа. Всего же, согласно оценке Минтруда,
инициатива должна затронуть более 20 млн детей.
Напомним, что оказать
материальную помощь семьям с детьми школьного возраста Владимир Путин предложил
ещё в апрельском послании Федеральному собранию. Соответствующий указ глава
государства подписал в начале июля.
Напомним, заявление на
получение выплаты родители могут подать с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Деньги
будут перечислены одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей
детей. Для получения средств ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября
2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Таким образом, выплаты
предназначены для детей, рождённых в период с 3 июля 2001 года по 31 августа
2015-го, говорится в материалах Минтруда.
При этом пособие
полагается детям вне зависимости от факта обучения в школе. Так, если ребёнок в
шесть лет ещё не ходит в школу, семья всё равно получит деньги. Если же,
например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или
университет, родителям также перечислят деньги на этого ребёнка.
Кроме того, выплата
положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от
18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам,
либо одному из их родителей.
Обратиться за
единовременной выплатой можно напрямую в клиентскую службу Пенсионного фонда
России или дистанционно через портал госуслуг. Как пояснили в Минтруде,
подавать отдельное заявление на каждого ребёнка не нужно. Так, всех детей, на
которых положены выплаты, можно указать сразу в одном заявлении.
«В настоящий момент
Минтруд уже отработал в предварительном порядке заявки более 20 млн российских
семей. Тем, кто ещё не успел подать заявку, достаточно войти на портал госуслуг
в личный кабинет, проверить документы, которые уже предзаполнены за них, и
нажать соответствующую кнопку, согласившись на получение выплаты», — рассказала
RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб.
Деньги можно будет
получить только безналично. При этом указанный в заявлении счёт для
перечисления средств может быть привязан к карте любой платёжной системы.
«Деньги переводятся на
карту во многом для удобства. Во-первых, сейчас всё ещё продолжается пандемия,
поэтому людям не стоит стоять в очередях и вообще пользоваться наличностью.
Во-вторых, мы видим общий тренд на цифровизацию, а как известно, в нашей стране
переход на безналичные расчёты идёт очень быстро», — отметил в беседе с RT
заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
Всего на реализацию инициативы правительство выделило более 200 млрд рублей.