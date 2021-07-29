Президент Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников со 2 августа

Первоначально начисление средств должно было стартовать 16 августа, однако глава государства потребовал изменить сроки. «Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются», — пояснил Путин.

Как ожидается, уже с понедельника средства будут перечисляться на 17 млн детей. По словам экспертов, инициатива властей позволит существенно ослабить нагрузку на семейные бюджеты и может позитивно сказаться на экономике в целом, сообщает RT.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, технически уже всё готово к осуществлению выплат на 17 млн детей с 2 августа. Всего же, согласно оценке Минтруда, инициатива должна затронуть более 20 млн детей.

Напомним, что оказать материальную помощь семьям с детьми школьного возраста Владимир Путин предложил ещё в апрельском послании Федеральному собранию. Соответствующий указ глава государства подписал в начале июля.

Напомним, заявление на получение выплаты родители могут подать с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Деньги будут перечислены одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей. Для получения средств ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Таким образом, выплаты предназначены для детей, рождённых в период с 3 июля 2001 года по 31 августа 2015-го, говорится в материалах Минтруда.

При этом пособие полагается детям вне зависимости от факта обучения в школе. Так, если ребёнок в шесть лет ещё не ходит в школу, семья всё равно получит деньги. Если же, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родителям также перечислят деньги на этого ребёнка.

Кроме того, выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

Обратиться за единовременной выплатой можно напрямую в клиентскую службу Пенсионного фонда России или дистанционно через портал госуслуг. Как пояснили в Минтруде, подавать отдельное заявление на каждого ребёнка не нужно. Так, всех детей, на которых положены выплаты, можно указать сразу в одном заявлении.

«В настоящий момент Минтруд уже отработал в предварительном порядке заявки более 20 млн российских семей. Тем, кто ещё не успел подать заявку, достаточно войти на портал госуслуг в личный кабинет, проверить документы, которые уже предзаполнены за них, и нажать соответствующую кнопку, согласившись на получение выплаты», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Деньги можно будет получить только безналично. При этом указанный в заявлении счёт для перечисления средств может быть привязан к карте любой платёжной системы.

«Деньги переводятся на карту во многом для удобства. Во-первых, сейчас всё ещё продолжается пандемия, поэтому людям не стоит стоять в очередях и вообще пользоваться наличностью. Во-вторых, мы видим общий тренд на цифровизацию, а как известно, в нашей стране переход на безналичные расчёты идёт очень быстро», — отметил в беседе с RT заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Всего на реализацию инициативы правительство выделило более 200 млрд рублей.