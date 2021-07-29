Жанна Корнеева: «Побежать дождю вдогонку...»

Кем-то было сказано, что настоящий поэт должен пройти четыре стадии поэтического совершенствования: стихи, написанные просто и плохо, сложно и плохо, сложно и хорошо. И, наконец, самая последняя, высшая форма поэзии — стихи, написанные просто и хорошо.

В Гатчине Жанну Корнееву знают прекрасно — яркая, самобытная актриса гатчинского ТЮЗа, певица, обладающая сильным, красивым голосом и поющая в самом разном диапазоне жанров — от шансона и рок-музыки до сложных джазовых композиций.

Но мало кто, наверное, знает, что Жанна — ещё и прекрасный поэт, автор собственных музыкальных композиций. А творческий вечер в Гатчине показал: она не просто поэт. Она — поэт, который пишет просто и хорошо.

На последнюю творческую встречу в Гатчине Жанна Корнеева пришла со своим другом и коллегой по рок-цеху — музыкантом объединившей их рок-группы «СД» («Сиверский дом») Владимиром Логиновым. Но вечер начался не с музыки. Жанна заговорила со своими гостями так, будто продолжала уже начатую беседу с кем-то близким. Заговорила в том числе стихами, которые звучали в «Купринке» на протяжении всего вечера.

Жанна Корнеева принесла в библиотеку большую, собственноручно сделанную книгу своих стихов. Предупредила сразу — весёлых стихов и песен не будет. И их действительно не было. А были стихи необыкновенно изящные по стилю и глубокие по содержанию, которое передавалось через живые, порой неожиданные и парадоксальные образы. Стихи глубоко чувствующей женщины, которая использует любое дуновение жизни (воздуха, солнечного или звездного света, человеческого дыхания, мысли, радости или боли), чтобы передать свое мироощущение. Причем передать, не раскрывая до конца свою самую главную, глубинную тайну. Ибо это не просто не свойственно женщине. Это, вероятно, невозможно.

...На столе лежат разрезанные на узкие ленты тексты её стихов и песен. На обратной стороне каждого такого листочка — вопросы для Жанны от ее зрителей, слушателей и поклонников. Жанна по очереди берет эти листки, разворачивает и читает. Отвечает, не задумываясь, легко и остроумно, используя свои любимые образы и импровизируя на ходу.

Стихи, как водится у поэтов, начала писать в раннем детстве. Кстати, некоторые из них Жанна, уже став взрослой, использовала для детских представлений в театре.

Жанна росла, а за ней подрастали и её стихи. А потом, когда она научилась играть на гитаре, произошло «слияние музыки и слов», которое, наверное, и определило дальнейшую творческую судьбу Жанны Корнеевой. Итог предсказуемый, но все равно удивительный: на сегодняшний день выпущено восемь альбомов авторских песен Жанны Корнеевой, два из которых сделаны с рок-группой «СД» («Сиверский дом»), один — с коллективом «JANA_K» (руководитель обоих коллективов Владимир Логинов).

Жанна Корнеева окончила режиссерское отделение Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Высшее образование получила в ЛГУ им. А.С. Пушкина.

На вопрос, о том, как она попала в театр, она ответила просто:

«На самом деле я всегда хотела петь и не собиралась быть актрисой. Как-то меня туда нечаянно приворожило. Однажды соседка пригласила меня поработать в ТЮЗ. Думала, поработаю немножко, я ведь актриса все-таки. Шли годы...»

Вопрос о предназначении вызвал у нее улыбку:

«Я знаю: что бы я ни хотела — так нужно. Что есть какая-то сила, которая ведет меня. Есть у меня такие строки: «Я ещё не знаю точно, чего я хочу. Но чего не хочу, я от этого срочно себя излечу». Надо, чтобы жизнь приносила радость. Ни в коем случае нельзя питаться негативными словами, вещами и событиями. И всегда уходить оттуда, где плохо. Сразу. Просто бегом...»

И, конечно же, на творческом вечере Жанны Корнеевой была музыка. С помощью аккомпанемента Владимира Логинова она исполнила несколько своих песен — «немного громко», но очень душевно.

Стихотворения Жанны Корнеевой, прозвучавшие на вечере в «Купринке»:

***

Я вижу луну

Сквозь паутину

Голых веток.

Мелкий дождь,

Как стайка хрупких птиц

Облепила худые пальцы деревьев.

Кажется, свистнешь -

И разлетятся,

И забрызгают луну...

***

Жизни не жалко, пока её много.

Странно экономить жизнь

Уже в самом её начале.

Никто границы не знает,

Где лодка его причалит.

Когда я живу без глупостей,

Боже, как я скучаю.

***

И назло соседской воющей собаке -

Я жива.

А шаги дождя за дверью

Ускоряют ход.

И танцует палец,

Словно дуло пистолета,

У виска.

Побежать дождю вдогонку

Сможет кто?

Я посплю недельки две, пожалуй,

Пусть гремит где-то гром

И дразнит дождь играть,

И взрывается звонками телефон,

Я посплю.

Недельки б две поспать.

А проснусь, умоюсь,

Съезжу в рынок,

Кость куплю,

И там, где дождь наплакал,

Выросла дорога прямо к дому

Где живёт соседская собака.