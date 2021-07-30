Эковолонтеры соберутся на острове

Эковолонтеры соберутся на острове

На неделю остров Кубенский в Финском заливе станет «базой» волонтерского экологического лагеря для областной молодежи и ленинградцев «серебряного возраста». Обучить эковолонтеров и создать новую экотропу поможет губернаторский грант.

Рубрики : Экология     30 Jul 2021

2 августа в Ленинградской области стартует первый из 36 проектов-победителей второго в этом году конкурсного отбора «Грант губернатора Ленинградской области», организованный Ленинградским отделением Всероссийского общества охраны природы волонтерский лагерь «Острова Выборгского залива».

В рамках проекта на протяжении недели 40 эковолонтеров из разных районов Ленинградской области будут заниматься очисткой заказника «Кивипарк» и прилегающих территорий от мусора, оставленного туристами, участвовать в обучающих занятиях и практических мастер-классов, а также обустраивать новую экологическую тропу. В планах ― не только разработать маршрут по заповедным уголкам заказника «Кивипарк», но и облагородить тропу, разместить информационные и агитационные таблички и организовать торжественное открытие 8 августа.

Одна из целей волонтерского лагеря «Острова Выборгского залива» ― развитие движения добровольцев, обученных конкретным навыкам, необходимых для сохранения природы в её первозданном виде и устранения последствий антропогенного воздействия. Обучение будет подкреплено практикой ― очисткой от мусора островных территорий Выборгского залива, на которых редко проводится уборка в связи с их сложным расположением и дороговизной процесса, а также созданием современной экотропы с актуальной маркировкой и информационным оснащением. В дальнейшем профессионально обученные волонтеры смогут применять свои навыки в последующих проектах, при уборке особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, а также привлекать и обучать других добровольцев.

Еще одна важная особенность проекта  – объединение энергии молодежи и опыта волонтеров старшего поколения. Для молодых людей это возможность расширить социальный круг и определить вектор профессионального развития, а для ленинградцев, вышедших на пенсию ― не только поделиться опытом, но и найти увлекательное и полезное для региона хобби.

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