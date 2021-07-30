Эковолонтеры соберутся на острове

2 августа в Ленинградской
области стартует первый из 36 проектов-победителей второго в этом году
конкурсного отбора «Грант губернатора Ленинградской области», организованный
Ленинградским отделением Всероссийского общества охраны природы волонтерский
лагерь «Острова Выборгского залива».
В рамках проекта на
протяжении недели 40 эковолонтеров из разных районов Ленинградской области
будут заниматься очисткой заказника «Кивипарк» и прилегающих территорий от
мусора, оставленного туристами, участвовать в обучающих занятиях и практических
мастер-классов, а также обустраивать новую экологическую тропу. В планах ― не
только разработать маршрут по заповедным уголкам заказника «Кивипарк», но и
облагородить тропу, разместить информационные и агитационные таблички и организовать
торжественное открытие 8 августа.
Одна из целей
волонтерского лагеря «Острова Выборгского залива» ― развитие движения
добровольцев, обученных конкретным навыкам, необходимых для сохранения природы
в её первозданном виде и устранения последствий антропогенного воздействия.
Обучение будет подкреплено практикой ― очисткой от мусора островных территорий
Выборгского залива, на которых редко проводится уборка в связи с их сложным
расположением и дороговизной процесса, а также созданием современной экотропы с
актуальной маркировкой и информационным оснащением. В дальнейшем
профессионально обученные волонтеры смогут применять свои навыки в последующих
проектах, при уборке особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области, а также привлекать и обучать других добровольцев.
Еще одна важная особенность
проекта – объединение энергии молодежи и
опыта волонтеров старшего поколения. Для молодых людей это возможность
расширить социальный круг и определить вектор профессионального развития, а для
ленинградцев, вышедших на пенсию ― не только поделиться опытом, но и найти
увлекательное и полезное для региона хобби.