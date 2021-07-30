Традиционная преступность снижается, виртуальная – растёт

Ковид – ковидом, а правопорядок прежде всего

Несмотря на работу в условиях высоких рисков распространения коронавируса, стабильность оперативной обстановки была обеспечена. Сотрудникам полиции удалось не допустить резонансных преступлений в период подготовки и проведения более 140 государственных, общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. Притом, что в течение полугодия дополнительно 450 гатчинских полицейских направлялись для поддержания безопасности в Санкт-Петербург.

Число преступлений, зарегистрированных за полгода, снизилось на 7% и составило 1428. Снижение преступности характерно для всех отделов полиции, за исключением центрального подразделения: в Гатчине наблюдается рост – 922 преступления за шесть месяцев.

Вполовину сократилось количество изнасилований (два за полгода), краж личного имущества и транспортных средств. Снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения: 108 за полгода. На четверть сократилось число преступлений в сельской местности и в садоводствах.

Особое внимание в условиях пандемии уделяется вопросам качества предоставления государственных услуг в системе МВД. За шесть месяцев сотрудники отдела по вопросам миграции оказали 40230 госуслуг, из них в электронном виде –1876.

Полтонны «палёного» алкоголя и 2 кг наркотиков

Возросло количество задокументированных преступлений, связанных с фальшивомонетничеством: 75 за шесть месяцев. Сложилась положительная динамика по расследованным преступлениям, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Есть результаты расследований в области незаконного оборота спиртосодержащей продукции: за полгода изъято 586 литров «левого» алкоголя.

За шесть месяцев по линии незаконного оборота наркотиков было поставлено на учет 89 преступлений. 68 уголовных дел возбуждено по признакам сбыта. Из незаконного оборота сотрудниками УМВД России по Гатчинскому району изъято более двух килограммов наркотических средств. Раскрывается практически каждое второе связанное с наркотиками преступление.

В деятельности следственного управления достигнуты положительные результаты. Число уголовных дел, направленных в суд, возросло и за полгода составило 176. Почти на треть выросло количество расследованных эпизодов преступной деятельности – 285.

Административно-правовая деятельность полиции в минувшем полугодии была весьма результативной. По сравнению с первым полугодием 2020-го, количество протоколов об административных правонарушениях выросло на 65% и составило 3492 за шесть месяцев. Должностными лицами УМВД России по Гатчинскому району (помимо ГИБДД) наложен 3441 штраф на сумму 2471500 рублей, из них взыскано 73,8%.

Преступность уходит «в онлайн»?

Несмотря на общее снижение преступности, незначительно возросло число тяжких и особо тяжких деяний. Правда, и доля раскрытых тяжких преступлений по сравнению с 2020 годом выросла на 44%: всего 189 за шесть месяцев.

Наполовину выросло количество убийств, но связано это с тем, что в прошлом году пять уголовных дел было возбуждено по фактам безвестного исчезновения людей. Из них четыре дела были прекращены по реабилитирующим основаниям. Раскрываемость убийств, также, как и причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, остается стопроцентной.

Грабежей зарегистрировано больше, число разбоев осталось на уровне прошлого года – пять за полгода. При этом сложилась тенденция к сокращению краж. Однако это не относится к кражам, совершенным с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Их уже 24% (или 169) от общего числа. Есть положительная динамика по их раскрытию: 41 преступление раскрыто, по 24 деяниям уже установлены подозреваемые.

Главный бич современности – мошенничества. Их доля достигла 1/6 в массиве всех зарегистрированных преступлений. 80% мошенничеств совершено с использованием информационных технологий. «Тяжкие» мошенничества – те, где сумма ущерба начинается от четверти миллиона рублей. Таких за полгода зарегистрировано 38 – это почти пятая часть всех мошенничеств. В результате этих преступлений потерпевшие лишились более 30 миллионов рублей. Не говоря уже про ущерб менее 200 тысяч рублей.

Раскрываемость данных деяний не превышает 2%. Отчасти это связано с отсутствием следственной и судебной практики; в какой-то степени – со сложным механизмом сбора доказательств и установления виновных. По мнению аналитиков, с учетом складывающейся оперативной обстановки и в связи с переходом преступности в интеллектуальный сегмент, дальнейший рост данного вида преступлений неизбежен. Если, конечно, граждане не научатся, наконец, проявлять бдительность в отношении своих банковских счетов.

Ювенальная преступность

Активизировалась «детская» преступность: по сравнению с прошлым годом, на 33% возросло количество преступлений, совершенных подростками: 16 за полгода. Четыре преступления относятся к тяжким и особо тяжким составам.

Вызывает тревогу рост числа преступлений в отношении несовершеннолетних. За шесть месяцев было совершено 47 преступных покушений на детей, 17 из них относятся к деяниям насильственного характера. 75% преступлений в отношении подростков уже раскрыты.

В ходе проведения оперативных и профилактических мероприятий в дежурные части отделов полиции за полгода было доставлено 245 подростков, и только 20 из них – приезжие. 52 ребенка доставили в полицию за правонарушения, связанные с распитием алкоголя.

…Достижения гатчинской полиции за полгода нашли своё отражение в рейтинге: среди районов Ленинградской области УМВД России по Гатчинскому району занимает пятое место с итоговой оценкой в 58,81 балла.



