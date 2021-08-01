Поздравление руководителей Гатчинского района с днем рождения района

Нам безусловно есть, чем
гордиться - сегодня наш район один из крупнейших экономических, научно –
промышленных и культурных центров Ленинградской области, в этом году Гатчина по
решению нашего губернатора стала столицей региона, а это неоспоримый стимул для
более динамичного развития всего района. На сегодня на гатчинской земле
сосредоточены ведущие предприятия не только Ленинградской области, но и весомые
игроки на российском рынке. Экономический, культурный, туристический потенциал
Гатчинского района – велик!
Мы гордимся историей
нашей гатчинской земли и нашими земляками, которые каждый день исправно
трудятся на благо своего родного края.
Личностный вклад, усердие, трудолюбие и самоотдача – залог успеха и
процветания. Спасибо вам, дорогие
гатчинцы, за ваш труд, за вашу преданность и любовь!
От всей души поздравляем
вас с Днем Гатчинского района. Искреннее желаем счастья в каждом доме,
семейного тепла и уюта, сил на свершение всех поставленных целей и задач,
здоровья и благополучия! Будьте здоровы и счастливы!
Глава Гатчинского района,
глава МО «Город Гатчина» В.А.Филоненко
Глава администрации
Гатчинского района Л.Н.Нещадим