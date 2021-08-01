Поздравление руководителей Гатчинского района с днем рождения района

Нам безусловно есть, чем гордиться - сегодня наш район один из крупнейших экономических, научно – промышленных и культурных центров Ленинградской области, в этом году Гатчина по решению нашего губернатора стала столицей региона, а это неоспоримый стимул для более динамичного развития всего района. На сегодня на гатчинской земле сосредоточены ведущие предприятия не только Ленинградской области, но и весомые игроки на российском рынке. Экономический, культурный, туристический потенциал Гатчинского района – велик!

Мы гордимся историей нашей гатчинской земли и нашими земляками, которые каждый день исправно трудятся на благо своего родного края. Личностный вклад, усердие, трудолюбие и самоотдача – залог успеха и процветания. Спасибо вам, дорогие гатчинцы, за ваш труд, за вашу преданность и любовь!

От всей души поздравляем вас с Днем Гатчинского района. Искреннее желаем счастья в каждом доме, семейного тепла и уюта, сил на свершение всех поставленных целей и задач, здоровья и благополучия! Будьте здоровы и счастливы!

Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина» В.А.Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н.Нещадим