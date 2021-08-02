Александр Беляков и Валерий Тришин — новые Почетные граждане Ленинградской области

В этом году в ходе рейтингового голосования, которое состоялось на последнем заседании шестого созыва Законодательного собрания было определено, кто достоин звания Почётного гражданина Ленинградской области в 2021 году: это бывший первый губернатор Ленинградской области Александр Беляков и возглавлявший почти три десятка лет Ленинградскую областную клиническую больницу Валерий Тришин.

— Я очень рад объявить сегодня имена новых Почетных граждан Ленинградской области, это — достойнейшие люди, ленинградцы — душой и сердцем, труженики и патриоты — много сделавшие для области, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.