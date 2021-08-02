Почтовый ящик отмечает день рождения

Деревянные ящики были простыми по форме и состояли из двух отделений. Одно закрывалось на нехитрый замок и служило для того, чтобы туда опускали письма. Другое было открытым и предназначалось для писем, которые подлежали возврату отправителям, если их адресаты не были найдены. Ящики красили в зеленый цвет — фирменный цвет почтовой службы того времени.

«Любопытно, что первый почтовый ящик в России появился именно в Петербурге. С момента образования Почта заботилась о своих клиентах: чтобы не повредить корреспонденцию, почтовые ящики обивали железом, а чтобы их назначение было понятным даже неграмотным людям, на верхней крышке изображали белый почтовый конверт с красной сургучной печатью. Любопытно, что рисовали такие конверты на почтовых ящиках в течение 80-ти лет. Лишь в 1926 году, когда грамотность стала доступна для всего населения, их заменили надписью «Почтовый ящик», – рассказал директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников.

К сожалению, легкие ящики часто взламывали грабители, они искали конверты с деньгами. Поэтому во второй половине 19 века была разработана антивандальная модель. Ее отливали из чугуна, и ящик весом до 48 кг сломать или унести было невозможно. Стоили они дорого и широкого применения не получили. Только третья модель получилась удачной — она была довольно лёгкой и прочной, с встроенным внутренним корпусом для выемки писем, который позднее заменили брезентовыми мешками.

Современные почтовые ящики – это не просто надежные хранилища для корреспонденции, а еще и эстетичные конструкции.

Сегодня в Санкт-Петербурге установлено 719 почтовых ящиков для сбора письменной корреспонденции, в Ленинградской области – 637. Корреспонденцию из них вынимают ежедневно, строго по расписанию, затем все письма отправляют на участки сортировки для обработки и отправки адресатам. Ежедневно на сортировку в АСЦ – автоматизированный сортировочный центр в Санкт-Петербурге – поступает в среднем 85 тысяч писем.

Фото пресс-службы АО «Почта России» из коллекции Центрального музея связи имени А.С. Попова:

1. Именно так выглядели первые почтовые ящики в 1848 г.

2. Антивандальный чугунный почтовый ящик весил до 48 кг.