Почтовый ящик отмечает день рождения

Деревянные ящики были простыми по форме и
состояли из двух отделений. Одно закрывалось на нехитрый замок и служило для
того, чтобы туда опускали письма. Другое было открытым и предназначалось для
писем, которые подлежали возврату отправителям, если их адресаты не были найдены.
Ящики красили в зеленый цвет — фирменный цвет почтовой службы того времени.
«Любопытно, что первый почтовый ящик в
России появился именно в Петербурге. С
момента образования Почта заботилась о своих клиентах: чтобы не повредить
корреспонденцию, почтовые ящики обивали железом, а чтобы их назначение было
понятным даже неграмотным людям, на верхней крышке изображали белый почтовый
конверт с красной сургучной печатью. Любопытно, что рисовали такие конверты на
почтовых ящиках в течение 80-ти лет. Лишь в 1926 году, когда грамотность стала доступна
для всего населения, их заменили надписью «Почтовый ящик», – рассказал директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников.
К сожалению, легкие ящики часто взламывали
грабители, они искали конверты с деньгами. Поэтому во второй половине 19 века
была разработана антивандальная модель. Ее отливали из чугуна, и ящик весом до
48 кг сломать или унести было невозможно. Стоили они дорого и широкого
применения не получили. Только третья модель получилась удачной — она была
довольно лёгкой и прочной, с встроенным внутренним корпусом для выемки писем, который
позднее заменили брезентовыми мешками.
Современные почтовые ящики – это не просто надежные хранилища для
корреспонденции, а еще и эстетичные конструкции.
Сегодня в Санкт-Петербурге установлено 719 почтовых ящиков для сбора
письменной корреспонденции, в Ленинградской области – 637. Корреспонденцию из них
вынимают ежедневно, строго по расписанию, затем все письма отправляют на
участки сортировки для обработки и отправки адресатам. Ежедневно на сортировку в АСЦ – автоматизированный
сортировочный центр в Санкт-Петербурге – поступает в среднем 85 тысяч писем.
Фото пресс-службы АО «Почта России» из коллекции Центрального музея связи
имени А.С. Попова:
1. Именно так выглядели
первые почтовые ящики в 1848 г.
2. Антивандальный чугунный
почтовый ящик весил до 48 кг.