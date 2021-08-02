В Гатчинском районе детская шалость привела к пожару

26 июля в посёлке Пригородный в результате технической
неисправности сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2108.
28 июня детская шалость привела к пожару в садоводстве
«Лукаши». В частной бане
частично обгорела наружная стена. Возгорание ликвидировано до приезда
спасателей.
30 июля в садоводстве «Волна» массива Новинка выгорела
изнутри частная баня. Причиной пожара стала печная труба. Пожар был потушен с
помощью подручных средств до прибытия спасателей.
В последний день месяца сразу два пожара произошло в
Рождествено. В 4 часа утра в частном доме загорелась кухня, причиной пожара
стал аварийный режим работы холодильника. Во втором случае сгорел вагон-бытовка.
Проводится проверка.
1 августа в деревне Малое Верево у д.6 по улице
Кутышева сгорел автомобиль «Рено Кангу», пострадал «Фольксваген Транспортёр».
Проводится проверка.
2 августа в посёлке Сиверском по неустановленной пока
причине сгорело неэксплуатируемое здание.
ОНДиПР Гатчинского района