В Гатчинском районе детская шалость привела к пожару

26 июля в посёлке Пригородный в результате технической неисправности сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2108.

28 июня детская шалость привела к пожару в садоводстве «Лукаши». В частной бане частично обгорела наружная стена. Возгорание ликвидировано до приезда спасателей.

30 июля в садоводстве «Волна» массива Новинка выгорела изнутри частная баня. Причиной пожара стала печная труба. Пожар был потушен с помощью подручных средств до прибытия спасателей.

В последний день месяца сразу два пожара произошло в Рождествено. В 4 часа утра в частном доме загорелась кухня, причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника. Во втором случае сгорел вагон-бытовка. Проводится проверка.

1 августа в деревне Малое Верево у д.6 по улице Кутышева сгорел автомобиль «Рено Кангу», пострадал «Фольксваген Транспортёр». Проводится проверка.

2 августа в посёлке Сиверском по неустановленной пока причине сгорело неэксплуатируемое здание.

ОНДиПР Гатчинского района