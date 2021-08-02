В Гатчину приедет КУГИ

На сложности с получением участка внимание губернатора Александра Дрозденко обратила жительница Гатчины, отправив на прямую линию видеовопрос: «У нас многодетная семья, и мы не можем получить землю под жилищное строительство, – посетовала она. – В нашем городе есть несколько таких семей».

Губернатор заметил, что речь идет о серьезной проблеме для ряда крупных городов области.

- Реализация 75-го областного закона – это прямые полномочия муниципалитетов, – напомнил он. – Любая многодетная семья, проживающая постоянно на территории Ленинградской области, имеет полное право на получение отдельного земельного участка. Его можно использовать как для постоянного жительства, так и для ведения приусадебного хозяйства.

Александр Дрозденко подчеркнул, что закон позволяет полученный участок сразу приватизировать и распоряжаться им как собственностью.

- Участков не хватает, и мы ввели земельный сертификат, – констатировал губернатор. – Если семья стоит на очереди, она вправе получить 350 тыс. рублей по сертификату. Это лучше работает в дальних районах Ленинградской области.

Более того, по указанному закону областной бюджет предоставляет субсидии муниципалитетам на обустройство дорог и линий электропередач к участкам, газификацию домовладений.

- Но мы не можем за муниципалов разрабатывать проекты и оформлять заявки, – отметил Александр Дрозденко. – В Гатчине сложная ситуация с выдачей участков многодетным семьям. Туда выедет рабочая группа КУГИ с проверкой, и будем решать, как мы можем помочь.

Это был последний вопрос дебютного эфира прямой линии главы 47 региона на телеканале «ЛетТВ24». Александр Дрозденко пообещал, что по всем поступившим вопросам, даже самым неожиданным, будет проведена работа и даны ответы.

Автор: Михаил Козлов

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