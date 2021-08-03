Многодетной семье погорельцев из Гатчинского района доставили одежду и продукты

Сейчас родители с детьми временно живут в двухкомнатной квартире, предоставленной местной администрацией. Активисты ОНФ оперативно организовали сбор и доставку одежды разных размеров, пирогов, а также творческих наборов для детей.

Общественники постоянно общаются с погорельцами, узнают об их нуждах, чтобы привезти все, в чем семья сейчас особо нуждается. Очередную помощь: одежду для старших детей от волонтеров благотворительного фонда «Добрый волшебник», продуктовые наборы от Фонда продовольственной помощи «Русь» и пироги компании «Пир Город» активисты привезли в деревню Куровицы, где сейчас временно проживает семья Антиповых. Помогают и неравнодушные жители Ленинградской области. Через благотворительные фонды они передают необходимые вещи погорельцам или сами привозят помощь в Гатчинский район.

«Уже четыре раза мы навестили многодетную семью Антиповых, которые недавно оказались в непростой жизненной ситуации. Объединив усилия неравнодушных людей, благотворительных фондов и предпринимателей мы смогли организовать доставку необходимой им помощи. На этом поддержка не закончится. Хотим пожелать этой замечательной семье не опускать руки и поскорее восстановиться после пожара. Многие жители нашей области искренне переживают за них и готовы прийти на помощь», - сказала эксперт регионального отделения ОНФ в Ленинградской области, президент благотворительного фонда «Добрый волшебник» Жанна Силиверстова.

Пресс-служба ОНФ