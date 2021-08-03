Многодетной семье погорельцев из Гатчинского района доставили одежду и продукты

Сейчас родители с детьми
временно живут в двухкомнатной квартире, предоставленной местной
администрацией. Активисты ОНФ оперативно организовали сбор и доставку одежды
разных размеров, пирогов, а также творческих наборов для детей.
Общественники постоянно
общаются с погорельцами, узнают об их нуждах, чтобы привезти все, в чем семья
сейчас особо нуждается. Очередную помощь: одежду для старших детей от
волонтеров благотворительного фонда «Добрый волшебник», продуктовые наборы от
Фонда продовольственной помощи «Русь» и пироги компании «Пир Город» активисты
привезли в деревню Куровицы, где сейчас временно проживает семья Антиповых.
Помогают и неравнодушные жители Ленинградской области. Через благотворительные
фонды они передают необходимые вещи погорельцам или сами привозят помощь в
Гатчинский район.
«Уже четыре раза мы навестили
многодетную семью Антиповых, которые недавно оказались в непростой жизненной
ситуации. Объединив усилия неравнодушных людей, благотворительных фондов и
предпринимателей мы смогли организовать доставку необходимой им помощи. На этом
поддержка не закончится. Хотим пожелать этой замечательной семье не опускать
руки и поскорее восстановиться после пожара. Многие жители нашей области
искренне переживают за них и готовы прийти на помощь», - сказала эксперт регионального отделения ОНФ в
Ленинградской области, президент благотворительного фонда «Добрый волшебник»
Жанна Силиверстова.
Пресс-служба ОНФ