С 96-летием, Анна Павловна!

Анна
Павловна родилась в деревне Малые Колпаны 23 июля 1925 года и является
старейшим членом Общественной организации «Гатчинское общество ингерманландских
финнов «Инкери-Сеура».
Эта
жизнелюбивая женщина, несмотря на свой солидный возраст, по-прежнему кладезь исторической
информации и с удовольствием делится воспоминаниями о прошлой жизни. Сейчас Анна
Павловна живет в Mariakoti - доме-интернате «Мария» в деревне Терволово.
В
свой 96-й день рождения за праздничным столом Анна Павловна принимала теплые
поздравления от руководства Большеколпанского поселения, председателя общества «Инкери-Сеура»
Валерия Тойко, пастора кирхи Владимира Биткина и жителей деревни Малые Колпаны.