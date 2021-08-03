С 96-летием, Анна Павловна!

С 96-летием, Анна Павловна!

Старейшая жительница деревни Малые Колпаны Гатчинского района Анна Павловна Мононен отметила свой 96-й день рождения.

Рубрики : Общество     03 Aug 2021

Анна Павловна родилась в деревне Малые Колпаны 23 июля 1925 года и является старейшим членом Общественной организации «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

Эта жизнелюбивая женщина, несмотря на свой солидный возраст, по-прежнему кладезь исторической информации и с удовольствием делится воспоминаниями о прошлой жизни. Сейчас Анна Павловна живет в Mariakoti - доме-интернате «Мария» в деревне Терволово.

В свой 96-й день рождения за праздничным столом Анна Павловна принимала теплые поздравления от руководства Большеколпанского поселения, председателя общества «Инкери-Сеура» Валерия Тойко, пастора кирхи Владимира Биткина и жителей деревни Малые Колпаны.

 


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