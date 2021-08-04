Область поможет аграриям

Вчера в Доме Правительства Ленинградской области состоялась встреча губернатора региона Александра Дрозденко с руководителями ведущих сельхозпредприятий.

Глава области дал поручение финансовому блоку внести изменения в порядки предоставления субсидий. Эти меры позволят минимизировать финансовую нагрузку на хозяйства.

В начале каждого года сельхозпредприятия и региональное правительство заключают соглашение: аграрии обязуются произвести определенный объем продукции, правительство — выделить на производство этого объема субсидии. Невыполнение соглашения предполагает штрафы.

Как отметил губернатор Александр Дрозденко, в этом году наложились несколько объективных причин: погодные условия, антиковидные меры, общее повышение цен на энергоносители, комплектующие и составляющие кормов, что привело к увеличению расходов на сельхозпроизводство и сокращению объемов продукции.

В этих условиях правительство области не будет требовать вернуть неосвоенные субсидии, а оставит все средства аграриям.

«Штрафовать не будем, мы все понимаем, какой сложный выдался год. Но, несмотря ни на что, надо продолжать активно работать, чтобы по итогам года потери были минимальными. При этом, по предварительным прогнозам, урожай в этом году будет на уровне последних 10 лет», — сказал Александр Дрозденко.

В ходе встречи Александр Дрозденко особо отметил, что в качестве мер поддержки АПК необходимо обсудить с Минсельхозом РФ и антимонопольным ведомством вопрос контроля цен на зерно и составляющие кормов, с переработчиками молока и торговыми сетями — повышения закупочных цен на сельхозпродукцию, с производителями удобрений, работающими в регионе — особые условия отпуска удобрений для местных хозяйств.

Так же в случае появления в областном бюджете дополнительных доходов, будет рассмотрена возможность увеличения финансирования.