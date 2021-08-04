Школьные линейки и плановая медпомощь: новое постановление

Документ корректирует работу образовательных
учреждений, в том числе проведение линеек в День знаний.
Торжественные мероприятия 1 сентября в «красной»
зоне пройдут при условиях продолжительности не более получаса, на открытом
воздухе и не более 120 учеников и 120 родителей.
В «желтой» зоне условия те же, кроме количества
участников: разрешено не более 300 учеников и 300 родителей. В «зеленой» ― не
более 500 учеников и 500 родителей. Взрослым ношение масок обязательно.
Учителя смогут приступить к работе при условии
прохождения полного курса вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста давностью не
более 72 часа.
Также внесены изменения в условия оказания плановой
помощи (в стационаре и амбулаторно) и проведение ряда медосмотров. Теперь
пациентам нужно либо предоставить справку о прохождении полного курса
вакцинации, либо результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часа.
Документ вступает в силу со дня опубликования, то
есть 3 августа 2021 года.
На сегодня в распределение по зонам в Ленинградской
области выглядит так: в «красную» зону входят Выборгский, Бокситогорский,
Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и
Сосновый Бор. В «желтую» ― Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский,
Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы. В
«зеленую» ― Кингисеппский район.