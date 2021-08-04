Школьные линейки и плановая медпомощь: новое постановление

Документ корректирует работу образовательных учреждений, в том числе проведение линеек в День знаний.

Торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне пройдут при условиях продолжительности не более получаса, на открытом воздухе и не более 120 учеников и 120 родителей.

В «желтой» зоне условия те же, кроме количества участников: разрешено не более 300 учеников и 300 родителей. В «зеленой» ― не более 500 учеников и 500 родителей. Взрослым ношение масок обязательно.

Учителя смогут приступить к работе при условии прохождения полного курса вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа.

Также внесены изменения в условия оказания плановой помощи (в стационаре и амбулаторно) и проведение ряда медосмотров. Теперь пациентам нужно либо предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации, либо результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часа.

Документ вступает в силу со дня опубликования, то есть 3 августа 2021 года.

На сегодня в распределение по зонам в Ленинградской области выглядит так: в «красную» зону входят Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. В «желтую» ― Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы. В «зеленую» ― Кингисеппский район.