Гатчина железнодорожная: история в подземном переходе

Гатчина железнодорожная: история в подземном переходе

Страницы истории развития железных дорог будут представлены молодыми художниками-граффитистами в подземном переходе у платформы Татьянино в Гатчине.

Рубрики : Городская среда     05 Aug 2021

Подземный переход под железной дорогой в районе платформы Татьянино, названной в честь Великой княжны Татьяны Николаевны, уже начал преображаться. На стенах – «Гатчина железнодорожная».

Это второй проект, реализуемый силами молодых гатчинцев. В июле свой облик изменил подземный переход у станции Гатчина Балтийская. Там молодежь вдохновила история развития авиации на гатчинской земле и гатчинского летного поля. Как и в первом случае, руководитель проекта Федор Кухарь нашел поддержку в комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.


Фото Владимира Павлова

 


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