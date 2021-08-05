Гатчина железнодорожная: история в подземном переходе

Подземный
переход под железной дорогой в районе платформы Татьянино, названной в честь
Великой княжны Татьяны Николаевны, уже начал преображаться. На стенах –
«Гатчина железнодорожная».
Это
второй проект, реализуемый силами молодых гатчинцев. В июле свой облик изменил подземный
переход у станции Гатчина Балтийская. Там молодежь вдохновила история развития
авиации на гатчинской земле и гатчинского летного поля. Как и в первом случае,
руководитель проекта Федор Кухарь нашел поддержку в комитете по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
Фото Владимира Павлова