8 лет за торговлю наркотиком-убийцей

…Сотрудники патрульно-постовой
службы УМВД России по Гатчинскому району задержали за нарушение
Административного кодекса на улице Авиатриссы Зверевой гражданку. Даму
доставили в дежурную часть, где в присутствии понятых был проведен личный
досмотр. В ходе досмотра у нее изъяли пять пакетиков с кристаллообразным
веществом коричневого цвета.
Эксперт в области химии
установил, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотик
карфентанил. В каждом свертке – около 0,2 грамма. Карфентанил называют
«наркотиком-убийцей». Вещество относится к группе синтетических опиодиов и
является близким родственником наркотику, известному под названием «белый
китаец». Нередко употребление карфентанила приводит к мгновенной смерти.
В отношении задержанной
возбудили уголовное дело по статьям 228.1 и 30 УК РФ: покушение на сбыт
наркотического средства. У нее в квартире на Аэродроме провели обыск. Нашли
двое электронных весов.
Подследственная Наталья
Е., 1979 года рождения, призналась, что сама давно употребляет наркотики. И
продает их своим знакомым. В тот день она позвонила одному товарищу и попросила
помочь ей приобрести наркотик. Эту процедуру они проделали дважды за день.
Утром встретились, пошли вместе в банк, Наталья положила на карту 5500 рублей,
товарищ созвонился с продавцом и перевел эти деньги на какой-то счет. По
телефону ему сообщили место закладки – тайника, и они отправились в микрорайон
Речной, на Старую дорогу, где молодой человек подобрал пачку из-под сигарет
около электрического столба. В пачке находились свертки с наркотиком.
Вдвоем они пришли в
квартиру к Наталье и оба угостились. А оставшееся она расфасовала в пять
свертков для дальнейшей продажи. Свертки хранила при себе.
После обеда снова пошли в
банк, положили на карту 6000 рублей, созвонились с поставщиком, узнали место
закладки и пошли забирать наркотик – в нескольких метрах от входа в садоводство
«Лесное» в Малых Колпанах. В указанном месте подобрали с земли два свертка со
смесью с карфентанилом общей массой более 9 граммов, что является особо крупным
размером. Смесь взял себе на хранение подельник – до вечера. С наркотиком в
кармане они опять шли домой к Наталье, чтобы там же употребить, а товарный
запас расфасовать. Но вмешательство полиции спутало все планы.
Сожитель Натальи Е. знал,
что гражданская супруга занимается сбытом наркотиков. И подтвердил, что весы,
изъятые оперативниками у них по месту жительства, использовались ею для фасовки
наркотика. Некоторые клиенты Натальи признались, что она иногда угощала их.
Гражданка Е. – уроженка
Ленинграда, зарегистрирована в Петер-бурге, проживает в Гатчине. Не судима,
несовершеннолетних детей нет. Ей предъявили обвинение по статье 30 УК РФ и
части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ: покушение на незаконный сбыт наркотического
средства в крупном и особо крупном размере. Дело в отношении подельника
выде-лили в отдельное производство.
Наталью Е. арестовали.
Два года до вынесения приговора она провела в СИЗО. В судебном заседании
полностью во всем созналась. Кроме того, ее вина была доказана совокупностью
собранных по делу доказательств.
При назначении наказания
суд учел степень общественной опасно-сти совершенных ею преступлений, личность
подсудимой и характеристики. Наталья Е. официально не трудоустроена, по месту
проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно; на учетах у нарколога
и психиатра не состоит.
Было учтено ее признание,
добровольное участие в проверке показаний на месте – подсудимая способствовала
расследованию собственных преступлений, а также оказала активное содействие в
раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,
совершенных иными лицами.
Совокупность смягчающих
обстоятельств позволила суду признать их исключительными и назначить подсудимой
наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи. Однако срок
дали реальный. Время содержания под стражей до вступления приговора в закон-ную
силу зачлось из расчета день за день.
Гатчинский городской суд
признал гражданку Е. виновной и по со-вокупности преступлений присудил ей
восемь лет исправительной колонии общего режима.