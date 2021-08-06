8 лет за торговлю наркотиком-убийцей

…Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Гатчинскому району задержали за нарушение Административного кодекса на улице Авиатриссы Зверевой гражданку. Даму доставили в дежурную часть, где в присутствии понятых был проведен личный досмотр. В ходе досмотра у нее изъяли пять пакетиков с кристаллообразным веществом коричневого цвета.

Эксперт в области химии установил, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотик карфентанил. В каждом свертке – около 0,2 грамма. Карфентанил называют «наркотиком-убийцей». Вещество относится к группе синтетических опиодиов и является близким родственником наркотику, известному под названием «белый китаец». Нередко употребление карфентанила приводит к мгновенной смерти.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статьям 228.1 и 30 УК РФ: покушение на сбыт наркотического средства. У нее в квартире на Аэродроме провели обыск. Нашли двое электронных весов.

Подследственная Наталья Е., 1979 года рождения, призналась, что сама давно употребляет наркотики. И продает их своим знакомым. В тот день она позвонила одному товарищу и попросила помочь ей приобрести наркотик. Эту процедуру они проделали дважды за день. Утром встретились, пошли вместе в банк, Наталья положила на карту 5500 рублей, товарищ созвонился с продавцом и перевел эти деньги на какой-то счет. По телефону ему сообщили место закладки – тайника, и они отправились в микрорайон Речной, на Старую дорогу, где молодой человек подобрал пачку из-под сигарет около электрического столба. В пачке находились свертки с наркотиком.

Вдвоем они пришли в квартиру к Наталье и оба угостились. А оставшееся она расфасовала в пять свертков для дальнейшей продажи. Свертки хранила при себе.

После обеда снова пошли в банк, положили на карту 6000 рублей, созвонились с поставщиком, узнали место закладки и пошли забирать наркотик – в нескольких метрах от входа в садоводство «Лесное» в Малых Колпанах. В указанном месте подобрали с земли два свертка со смесью с карфентанилом общей массой более 9 граммов, что является особо крупным размером. Смесь взял себе на хранение подельник – до вечера. С наркотиком в кармане они опять шли домой к Наталье, чтобы там же употребить, а товарный запас расфасовать. Но вмешательство полиции спутало все планы.

Сожитель Натальи Е. знал, что гражданская супруга занимается сбытом наркотиков. И подтвердил, что весы, изъятые оперативниками у них по месту жительства, использовались ею для фасовки наркотика. Некоторые клиенты Натальи признались, что она иногда угощала их.

Гражданка Е. – уроженка Ленинграда, зарегистрирована в Петер-бурге, проживает в Гатчине. Не судима, несовершеннолетних детей нет. Ей предъявили обвинение по статье 30 УК РФ и части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ: покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном и особо крупном размере. Дело в отношении подельника выде-лили в отдельное производство.

Наталью Е. арестовали. Два года до вынесения приговора она провела в СИЗО. В судебном заседании полностью во всем созналась. Кроме того, ее вина была доказана совокупностью собранных по делу доказательств.

При назначении наказания суд учел степень общественной опасно-сти совершенных ею преступлений, личность подсудимой и характеристики. Наталья Е. официально не трудоустроена, по месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно; на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Было учтено ее признание, добровольное участие в проверке показаний на месте – подсудимая способствовала расследованию собственных преступлений, а также оказала активное содействие в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных иными лицами.

Совокупность смягчающих обстоятельств позволила суду признать их исключительными и назначить подсудимой наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи. Однако срок дали реальный. Время содержания под стражей до вступления приговора в закон-ную силу зачлось из расчета день за день.

Гатчинский городской суд признал гражданку Е. виновной и по со-вокупности преступлений присудил ей восемь лет исправительной колонии общего режима.



