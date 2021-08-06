Гостилицкое шоссе преображается

Ремонт участка Гостилицкого шоссе от КАДа в сторону Гостилиц ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по заказу «Ленавтодора». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко особенно отметил скорость и качество работ.

«Мы понимаем, что к началу учебного года здесь будут уже новые остановки и пешеходная дорожка в Петровском. Область и дальше продолжит обновление Гостилицкого шоссе в сторону «Южного полукольца», — подчеркнул глава региона.

Здесь меняется почти 14 километров трассы. Сейчас на объекте полностью уложен выравнивающий слой асфальта, идет очистка полосы отвода. Со следующей недели начнется укладка второго слоя особо прочного асфальта, разработанного по технологии объемного проектирования («Суперпейв»). Такая смесь отличается подбором щебня и битума с учетом климатических и нагрузочных параметров.

Помимо полной замены покрытия на Гостилицком шоссе предусматривается укрепление обочин и установка остановочных площадок для ожидания автобусов. Для безопасного движения вдоль дороги будет восстановлена пешеходная дорожка в Петровском.

Гостилицкое шоссе — главная магистраль южной части Ломоносовского района Ленинградской области, обеспечивающая ее транспортную связь с Санкт-Петербургом. Во время Великой Отечественной войны вдоль шоссе проходила линия фронта. Возле деревни Порожки, расположенной на 19 километре дороги, в январе 1944 года началась операция «Январский гром», ставшая началом полного снятия блокады Ленинграда.





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