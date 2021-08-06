Влюбленные в небо

Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен
телекомпанией СТВ
Немногие населенные пункты Ленинградской области могут похвалиться тренировочной базой парашютного вида спорта. А аэроклубу, расположенному в деревне Куммолово Ломоносовского района, в этом году исполнится уже 32 года. На небесном полигоне проводятся международные соревнования, здесь оттачивают мастерство пилоты малой авиации. Об истории создания большого спортивного кластера – в нашем материале.
Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен
телекомпанией СТВ
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.