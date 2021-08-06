Влюбленные в небо

Немногие населенные пункты Ленинградской области могут похвалиться тренировочной базой парашютного вида спорта. А аэроклубу, расположенному в деревне Куммолово Ломоносовского района, в этом году исполнится уже 32 года. На небесном полигоне проводятся международные соревнования, здесь оттачивают мастерство пилоты малой авиации. Об истории создания большого спортивного кластера – в нашем материале.

Рубрики : Спорт     06 Aug 2021

Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.

Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ


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