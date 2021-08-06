Воспеваем край любимый

С
творчеством Валерии Васильевой посетители мариенбургской библиотеки уже
знакомы, а работы Татьяны Линкиной представлены здесь впервые. Обе художницы
являются членами Профессионального Союза художников России, а Валерия Васильева
еще и член Союза Русских Художников.
Татьяна
Линкина родилась в пос. Папоротное Лужского района. В 1972 году окончила
Ленинградское культурно-просветительское училище. Профессиональную деятельность
начала с должности художника-оформителя кинотеатров, затем оформляла витрины и
интерьеры магазинов. Любимой работе посвятила более 35 лет. Выйдя на пенсию,
получила возможность полностью отдаться свободному творчеству. Художница
пробует себя в разных техниках – акрил, акварель, масло; пишет с натуры и по
памяти. Татьяна Линкина
имеет множество наград и дипломов.
Валерия
Васильева окончила художественную школу в Луге, имеет диплом Российского
государственного педагогического университета им. Герцена. Много лет была
руководителем изостудии в школе. Ее ученики принимают участие во многих
выставках и конкурсах, являются лауреатами и дипломантами районных, областных,
всероссийских и международных конкурсов детского творчества.
Сама
Валерия художник – пейзажист, живет в сельской местности и это сильно влияет,
как на ее мировосприятие, так и на творчество. Она нашла свою технику: пишет в
основном мастихином и шпателем, любит ходить на пленэр, восхищается оттенками,
которые видит в природе и старается запечатлеть это на холсте. Также Валерия
является иллюстратором книги «Были и легенды Полужья» (автор Голубева И.Л.).
Художница – дважды дипломант международного конкурса «Искусство. Совершенство.
Признание.», является членом Международной академии современных искусств.
Обе
женщины принимают активное участие в районных и областных выставках Союза
художников; обе учились в Персональной творческой мастерской В.М. Рычкова
Санкт-Петербургского Союза художников. У обеих художниц много персональных
выставок на различных площадках города Луги и района.
И
Татьяна Тимофеевна, и Валерия Борисовна беззаветно любят свой родной Лужский
край, свою родную природу. И этой любовью стремятся поделиться со всеми, кто
будет любоваться их работами, такими теплыми, светлыми, а иногда и немного
таинственными, и немного грустными. Впрочем, это нужно увидеть!