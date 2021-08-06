Воспеваем край любимый

С творчеством Валерии Васильевой посетители мариенбургской библиотеки уже знакомы, а работы Татьяны Линкиной представлены здесь впервые. Обе художницы являются членами Профессионального Союза художников России, а Валерия Васильева еще и член Союза Русских Художников.

Татьяна Линкина родилась в пос. Папоротное Лужского района. В 1972 году окончила Ленинградское культурно-просветительское училище. Профессиональную деятельность начала с должности художника-оформителя кинотеатров, затем оформляла витрины и интерьеры магазинов. Любимой работе посвятила более 35 лет. Выйдя на пенсию, получила возможность полностью отдаться свободному творчеству. Художница пробует себя в разных техниках – акрил, акварель, масло; пишет с натуры и по памяти. Татьяна Линкина имеет множество наград и дипломов.

Валерия Васильева окончила художественную школу в Луге, имеет диплом Российского государственного педагогического университета им. Герцена. Много лет была руководителем изостудии в школе. Ее ученики принимают участие во многих выставках и конкурсах, являются лауреатами и дипломантами районных, областных, всероссийских и международных конкурсов детского творчества.

Сама Валерия художник – пейзажист, живет в сельской местности и это сильно влияет, как на ее мировосприятие, так и на творчество. Она нашла свою технику: пишет в основном мастихином и шпателем, любит ходить на пленэр, восхищается оттенками, которые видит в природе и старается запечатлеть это на холсте. Также Валерия является иллюстратором книги «Были и легенды Полужья» (автор Голубева И.Л.). Художница – дважды дипломант международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание.», является членом Международной академии современных искусств.

Обе женщины принимают активное участие в районных и областных выставках Союза художников; обе учились в Персональной творческой мастерской В.М. Рычкова Санкт-Петербургского Союза художников. У обеих художниц много персональных выставок на различных площадках города Луги и района.

И Татьяна Тимофеевна, и Валерия Борисовна беззаветно любят свой родной Лужский край, свою родную природу. И этой любовью стремятся поделиться со всеми, кто будет любоваться их работами, такими теплыми, светлыми, а иногда и немного таинственными, и немного грустными. Впрочем, это нужно увидеть!