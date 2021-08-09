В учреждения культуры – с «Пушкинской картой»

В программу войдет более
800 государственных и частных организаций культуры. «Пушкинская карта» будет
действовать на территории всей страны без ограничений. На реализацию программы
правительство выделит почти 4 млрд рублей.
«Уверен, что эта мера
соцподдержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к
культурным ценностям, но и придаст новый импульс отрасли культуры», – отметил
премьер-министр Михаил Мишустин.
В этом году номинал карты
составит 3000 рублей. Заявку на оформление карты можно подать с 1 сентября в
личном кабинете на портале «Госуслуги».
Что такое «Пушкинская карта»?
«Пушкинская карта» – это обыкновенная банковская карта «Мир»,
на которую «положит» деньги государство. Программа разработана для активного
привлечения детей и молодежи к изучению культуры и искусства.
«Пушкинская карта» может быть выпущена как в виде пластиковой
карты, так и в виде виртуальной.
На первом этапе действия программы получить карту можно будет
в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и в отделениях «Почта
Банка».
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https://www.culture.ru/s/pushka/