В учреждения культуры – с «Пушкинской картой»

В программу войдет более 800 государственных и частных организаций культуры. «Пушкинская карта» будет действовать на территории всей страны без ограничений. На реализацию программы правительство выделит почти 4 млрд рублей.

«Уверен, что эта мера соцподдержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к культурным ценностям, но и придаст новый импульс отрасли культуры», – отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

В этом году номинал карты составит 3000 рублей. Заявку на оформление карты можно подать с 1 сентября в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Что такое «Пушкинская карта»?

«Пушкинская карта» – это обыкновенная банковская карта «Мир», на которую «положит» деньги государство. Программа разработана для активного привлечения детей и молодежи к изучению культуры и искусства.

«Пушкинская карта» может быть выпущена как в виде пластиковой карты, так и в виде виртуальной.

На первом этапе действия программы получить карту можно будет в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и в отделениях «Почта Банка».

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https://www.culture.ru/s/pushka/