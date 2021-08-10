Филькино начали чистить

Невско-Ладожское бассейновое управление дало разрешение на работы по расчистке акваторий водоемов в Приоратском парке города Гатчины. Подрядчик по государственному контракту ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» получил решения на проведение непосредственных работ на воде, подготовлены площадки для временного размещения изъятых донных отложений, обустроен строительный городок, размещены информационные щиты.

В настоящее время на озере Филькино работает спецтехника, предназначенная для разработки донных отложений на водных объектах. Полный комплекс проводимых работ по расчистке озер Черное, Филькино и ручья Безымянного будет завершен до конца 2022 года.

Напомним, что проект очистки водоемов в Гатчинских парках претворяется в жизнь с 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)» национального проекта «Экология». В 2020 году начались работы на территории государственного музея–заповедника «Гатчина», в 2021 году работы перешли на территорию Приоратского парка.

К настоящему времени специализированной техникой со дна реки Тёплая изъято порядка 32 тыс. м3 отложений. Осенью планируется приступить к расчистке озера Белое и Карпина пруда.