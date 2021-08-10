Максимальная эффективность в сжатые сроки: в 47 регионе начал работу штаб общественной поддержки

10-го августа в Гатчине в Региональной общественной приемной партии собрались депутаты Государственной думы, члены Регионального политического совета и президиума, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители некоммерческих общественных организаций.

Возглавил региональный штаб общественной поддержки «Единой России» председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. Выступая на открытии штаба, Юрий Васильевич подчеркнул, что за короткий период своего существования штаб общественной поддержки должен проявить себя ярко и эффективно.

Приветствуя участников первого заседания, руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» в Ленинградской области, заместитель руководителя штаба общественной поддержки Людмила Нещадим отметила, что задача штабов общественной поддержки – объединить усилия общественных организаций, поддерживающих политическую линию «Единой России» и программу партии, с которой она идет на выборы. «Как результат – будет план действий наших депутатов в Госдуме, в Законодательном собрании и в муниципальных органах власти, направленный на дальнейшее повышение качества жизни в Ленинградской области», – сказала Людмила Николаевна.

Главным итогом первого заседания штаба общественной поддержки стало подписание соглашения о сотрудничестве с тремя НКО 47 региона: Союзом женщин России, Российским союзом молодежи и Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Подписывая соглашение, член Регионального политического совета, председатель Ленинградского областного отделения Союза женщин России Татьяна Толстова подчеркнула:

- Мы готовы тесно сотрудничать с штабом общественной поддержки, потому что нам не все равно, где и как мы живем. Обещать – просто. А претворять решения в жизнь нужно с ресурсными кандидатами – такими, как кандидаты «Единой России», и к этому мы будем призывать.

Председатель Ленинградской областной организации «Российский союз молодежи» Алексей Мордвинов, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество партии и Российского союза молодежи принесет реальные плоды: «Молодежь видит, что «Единая Россия» занимается политикой не ради политики, а ради реальных дел».

Председатель совета Ленинградской региональной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник заверил, что ветеранское движение Ленобласти всегда поддержит «Единую Россию», которая подтверждает свои слова конкретными делами, и с этими фактами не поспоришь: «Невозможно закрыть лозунгами реальные результаты».

Выступая на заседании штаба, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Сергей Яхнюк акцентировал внимание на том, что работа по внесению предложений в программу «Единой России» уже ведется.

- Важно другое: чтобы наш штаб дошел до населения и выяснил, что сегодня беспокоит жителей, какие проблемы они видят. Чтобы мы тоже внесли свой вклад в программу, которая будет сформирована к концу августа. В этом случае деятельность штаба даст эффект, – сказал Сергей Васильевич.

Подводя итог заседанию, Людмила Нещадим отметила, что «Единая Россия» привыкла брать на себя ответственность, формулируя задачи и выполняя их: «На сегодняшний день стоит задача дополнить программу партии (как показывает практика, в регионе есть насущные проблемы), тогда работа нашего штаба будет результативной».



