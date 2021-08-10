Молодёжное лето

Пошла вторая неделя с того дня, как гатчинские школьники и студенты стали участниками уже традиционного, ежегодного проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд».
Большое количество молодых
людей, которые жаждут действовать, каждый год с нетерпением ждут запуска
проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд». Ведь помимо работы ребята
вовлечены в обширную, разнообразную программу: интерактивные тренинги и
мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры, творческие мероприятия.
«Губернаторский
молодежный трудовой отряд» - это не только труд и развитие правильных
ценностей, но еще и интересный досуг, новые друзья и, конечно же, новые
впечатления, новые переживания, новый опыт.
Состав
бригады «ГМТО-2021» - 50 человек. Первая неделя трудового отряда открыла для
ребят массу возможностей для самореализации, когда можно и приобрести
необходимые профессиональные навыки, применимые практически в любой сфере, и с
пользой провести время.