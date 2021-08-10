В Гатчинском районе открывается медиацентр для одарённых детей

В Гатчинском районе открывается медиацентр для одарённых детей

1 сентября на базе Информационно-методического центра в поселке Новый Свет откроется медиацентр по работе с одаренными детьми. Центр будет удалённой площадкой Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».

Рубрики : Образование     10 Aug 2021

Оборудование и мебель для работы медиацентра закупается и устанавливается на средства регионального бюджета, а косметический ремонт помещения сделан за счет средств Гатчинского района. На данный момент все необходимые ремонтные работы выполнены. Ожидается поставка высокотехнологичного оборудования.

В этом году в каждом районе Ленинградской области создаются подобные удаленные площадки «Интеллекта» – для повышения эффективности выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи. А также для расширения спектра образовательных событий в сфере развития одаренных ребят по направлениям «Наука», «Культура», «Спорт».

Центры для талантливых детей и молодежи открываются в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

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