В Гатчинском районе открывается медиацентр для одарённых детей

Оборудование
и мебель для работы медиацентра закупается и устанавливается на средства
регионального бюджета, а косметический ремонт помещения сделан за счет средств
Гатчинского района. На данный момент все необходимые ремонтные работы
выполнены. Ожидается поставка высокотехнологичного оборудования.
В этом
году в каждом районе Ленинградской области создаются подобные удаленные
площадки «Интеллекта» – для повышения эффективности выявления, поддержки и
развития способностей у детей и молодежи. А также для расширения спектра
образовательных событий в сфере развития одаренных ребят по направлениям
«Наука», «Культура», «Спорт».
Центры
для талантливых детей и молодежи открываются в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».
https://vk.com/gmr47