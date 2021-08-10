Вычет за спорт, в том числе ― детский

Новый налоговый вычет вступил в силу в августе. До этого расходы на спорт не упоминались в составе вычетов, которые позволяют уменьшить или вернуть налог на доход физических лиц.

«Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать. Мы считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», ― подчеркнула руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

С 2022 года можно будет сэкономить 13% от стоимости абонемента в фитнес-клуб или детских занятий в спортивных секциях. Вычет начнет применяться для доходов с 2022 года. Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Отметим, в Ленинградской области функционируют сотни спортивных секций, где дети занимаются разными видами спорта — от плавания, футбола и волейбола до лыжных гонок, единоборств и шахмат. Познакомиться с максимально полным списком можно на портале регионального комитета по физической культуре и спорту по ссылке.

Сейчас в России действует несколько типов налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и прочие. Жители могут вернуть часть средств, потраченных на лечение, обучение, приобретение недвижимости и благотворительность.