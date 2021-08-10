Вычет за спорт, в том числе ― детский

Новый налоговый вычет
вступил в силу в августе. До этого расходы на спорт не упоминались в составе
вычетов, которые позволяют уменьшить или вернуть налог на доход физических лиц.
«Это отдельная, большая
программа, которую мы точно будем развивать. Мы считаем, что спорт должен быть
массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет
за занятия в спортивных секциях», ― подчеркнула руководитель образовательного
центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ
Елена Шмелева.
С 2022 года можно будет
сэкономить 13% от стоимости абонемента в фитнес-клуб или детских занятий в
спортивных секциях. Вычет начнет применяться для доходов с 2022 года. Налоговый
вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных
расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими
социальными вычетами.
Отметим, в Ленинградской
области функционируют сотни спортивных секций, где дети занимаются разными
видами спорта — от плавания, футбола и волейбола до лыжных гонок, единоборств и
шахмат. Познакомиться с максимально полным списком можно на портале
регионального комитета по физической культуре и спорту по ссылке.
Сейчас в России действует несколько типов налоговых
вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные,
профессиональные и прочие. Жители могут вернуть часть средств, потраченных на
лечение, обучение, приобретение недвижимости и
благотворительность.