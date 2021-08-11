Чем пахнет на Аэродроме?

Как выяснилось, запах
исходит из двух колодцев-гасителей, спрятанных от людских глаз в зеленых
насаждениях возле дома № 20 к1 по улице Авиатриссы Зверевой.
Главный инженер
коммунального предприятия Геннадий Бочаров пояснил, что колодцы-гасители служат
для приема стоков из микрорайона Речной квартал, подаваемых под напором по
напорному трубопроводу от канализационной насосной станции, расположенной за
домом № 1А по улице Сандалова. В связи с этим происходит процесс бурления и
активного выделения газов, что в результате, вызывает сильный запах. Учитывая,
что колодцы были открыты, он распространялся на всю округу.
А вот открыты колодцы
были потому, что люки пользуются большим спросом у любителей прибрать к рукам
все, что плохо лежит. Как пояснил заместитель директора по экономике и развитию
МУП «Водоканал» города Гатчины Григорий Османов, это настоящая беда для
коммунального предприятия. Только за период с первого июня по третье августа
текущего года в Гатчине были украдены 36 крышек люков. Всего на балансе
предприятия 10 тысяч колодцев: 6 тысяч канализационных и 4 тысячи –
водопроводных.
- Фактическое количество
украденных крышек, вероятно, больше, и хищения продолжаются. Единственной
эффективной мерой противодействия постоянному воровству является только
совместная работа с правоохранительными органами по предупреждению владельцев
пунктов приема металлов об ответственности за прием крышек люков у любителей
легкой наживы, так как кражи происходят практически ежедневно и даже днем, -
сказал Григорий Османов.
Когда подобная работа
проводилась, краж, действительно, становилось меньше, так как в Гатчине
отказывались принимать украденный металл, а везти его в другой населенный пункт
– уже было накладно. За одну чугунную крышку люка сегодня можно получить около
500 рублей, а вот установить новый для МУП «Водоканал» города Гатчины стоит от
2,5 до 4 тысяч рублей. Помимо непредвиденных затрат для бюджета предприятия,
воры подвергают опасности жителей, которые могут ненароком провалиться внутрь
колодца.
Для колодцев-гасителей на
улице Авиатриссы Зверевой было решено выбрать самодельные бетонные крышки,
которые не представляют собой никакой ценности. Кроме этого, к ним были
приварены утраченные отбойники.
Что касается самой работы
колодцев-гасителей, то они вместе с КНС, напорным коллектором и частью
самотечного коллектора были переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал»
города Гатчины от комитета по управлению имуществом Гатчинского района только в
конце июля текущего года. Все время после сдачи дома в эксплуатацию (порядка
шести лет) обслуживанием сетей занимался непосредственно застройщик — АО «Гатчинский
комбикормовый завод». Коммунальному предприятию еще предстоит принять
оставшуюся часть самоточного коллектора на улице Авиатриссы Зверевой, там, где
он соединяется с централизованной городской канализацией, и часть коллектора
непосредственно от микрорайона Речной квартал до КНС.
Застраиваемый по
соседству микрорайон для многодетных семей Заячий Ремиз также предполагается
подключить к этой сети. Хотя, по словам Геннадия Бочарова, в генеральном плане
города Гатчины предусмотрено строительство новой КНС для этих целей. Если этого
не произойдет, то мощности существующей КНС хватит, чтобы взять на себя квартал
для многодетных, так как в прошлом году она была реконструирована.