Чем пахнет на Аэродроме?

Как выяснилось, запах исходит из двух колодцев-гасителей, спрятанных от людских глаз в зеленых насаждениях возле дома № 20 к1 по улице Авиатриссы Зверевой.

Главный инженер коммунального предприятия Геннадий Бочаров пояснил, что колодцы-гасители служат для приема стоков из микрорайона Речной квартал, подаваемых под напором по напорному трубопроводу от канализационной насосной станции, расположенной за домом № 1А по улице Сандалова. В связи с этим происходит процесс бурления и активного выделения газов, что в результате, вызывает сильный запах. Учитывая, что колодцы были открыты, он распространялся на всю округу.

А вот открыты колодцы были потому, что люки пользуются большим спросом у любителей прибрать к рукам все, что плохо лежит. Как пояснил заместитель директора по экономике и развитию МУП «Водоканал» города Гатчины Григорий Османов, это настоящая беда для коммунального предприятия. Только за период с первого июня по третье августа текущего года в Гатчине были украдены 36 крышек люков. Всего на балансе предприятия 10 тысяч колодцев: 6 тысяч канализационных и 4 тысячи – водопроводных.

- Фактическое количество украденных крышек, вероятно, больше, и хищения продолжаются. Единственной эффективной мерой противодействия постоянному воровству является только совместная работа с правоохранительными органами по предупреждению владельцев пунктов приема металлов об ответственности за прием крышек люков у любителей легкой наживы, так как кражи происходят практически ежедневно и даже днем, - сказал Григорий Османов.

Когда подобная работа проводилась, краж, действительно, становилось меньше, так как в Гатчине отказывались принимать украденный металл, а везти его в другой населенный пункт – уже было накладно. За одну чугунную крышку люка сегодня можно получить около 500 рублей, а вот установить новый для МУП «Водоканал» города Гатчины стоит от 2,5 до 4 тысяч рублей. Помимо непредвиденных затрат для бюджета предприятия, воры подвергают опасности жителей, которые могут ненароком провалиться внутрь колодца.

Для колодцев-гасителей на улице Авиатриссы Зверевой было решено выбрать самодельные бетонные крышки, которые не представляют собой никакой ценности. Кроме этого, к ним были приварены утраченные отбойники.

Что касается самой работы колодцев-гасителей, то они вместе с КНС, напорным коллектором и частью самотечного коллектора были переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» города Гатчины от комитета по управлению имуществом Гатчинского района только в конце июля текущего года. Все время после сдачи дома в эксплуатацию (порядка шести лет) обслуживанием сетей занимался непосредственно застройщик — АО «Гатчинский комбикормовый завод». Коммунальному предприятию еще предстоит принять оставшуюся часть самоточного коллектора на улице Авиатриссы Зверевой, там, где он соединяется с централизованной городской канализацией, и часть коллектора непосредственно от микрорайона Речной квартал до КНС.

Застраиваемый по соседству микрорайон для многодетных семей Заячий Ремиз также предполагается подключить к этой сети. Хотя, по словам Геннадия Бочарова, в генеральном плане города Гатчины предусмотрено строительство новой КНС для этих целей. Если этого не произойдет, то мощности существующей КНС хватит, чтобы взять на себя квартал для многодетных, так как в прошлом году она была реконструирована.



