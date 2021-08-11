Кому – долгожданное жильё, а кому – парковка под окнами

В редакцию газеты обратилась член правления ТСЖ № 15 Алла Лямцева с просьбой придать огласке сложившуюся ситуацию.

Напомним, более десяти лет продолжается строительство дома № 7б по улице Красных Военлетов. Несколько раз менялись застройщики, в результате жильцы создали кооператив «Взлетстрой». Техническим заказчиком строительства 12-этажного дома на 135 квартир выступила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области, привлеченная компания-донор – «КВС». Работы по достройке объекта были возобновлены осенью 2019 года.

Именно тогда, по словам жильцов дома № 7, в первоначальный проект были внесены изменения и часть территории за их домом была отдана кооперативу в аренду – под строительство пожарного проезда во двор дома № 7б. Сегодня на данной территории растут деревья, посаженные жильцами еще в начале 1990-х годов.

- Мы понимаем, что это муниципальная земля, но в первую очередь – это придомовая территория. И все работы на ней по закону должны быть согласованы с нами. А нас даже не поставили в известность, - заявила Алла Ивановна.

Жильцы также утверждают, что «пожарный проезд», который они увидели на плане, больше похож на парковку и проезд во двор дома № 7б. Перспектива иметь прямо под окнами парковку, особенно жителям первых этажей, не самая радужная.

Кроме этого, жильцы не хотят быть окруженными дорогами и автомобилями со всех сторон, а все к этому и идет. С лицевой стороны дома № 7 по улице Красных Военлетов постоянно ездят автомобили, а в перспективе, когда улицу Диагональную закроют, будут еще и автобусы. Зеленый газон слишком узкий, чтобы полноценно защищать жителей от пыли, шума и грязи.

- Нам говорят, что мы не жалеем дольщиков, но кто пожалеет нас? Перед их домом появится детская площадка, аллея с молодыми саженцами, а мы лишимся наших деревьев, которые сегодня для нас – оазис свежего воздуха, тишины и покоя. Почему их проблемы решают за счет нашего благополучия и здоровья? - справедливо спрашивает Алла Ивановна.

Стоит отметить, что часть деревьев за домом № 7 действительно будут снесены, так как жильцы, сажая их, не выдержали санитарные нормы – не ближе 5 метров от отмостки. Так, им придется спилить рябину, которая растет слишком близко к дому.

Другая жительница дома № 7 Вера Соловьева отметила, что парковку у своего дома жильцы делали сами, не трогая территорию соседних домов.

- У меня квартира – на две стороны, и только на балконе, который выходит на заднюю часть дома, можно подышать свежим воздухом. У нас и так кругом стройки. Если все вырубят, то у нас совсем не останется зеленых насаждений, - сказала она.

Строители уже начали обустраивать пожарный проезд к дому № 7б, но после того, как жители дома № 7 пожаловались в правительство Ленинградской области, депутатам Законодательного собрания региона, прокуратуру и жилищный надзор, работы были приостановлены на две недели. За это время жильцы хотят получить ответы из вышеперечисленных инстанций, но самое главное – от администрации Гатчинского района. После их обращений местные органы власти сослались на то, что проект находится полностью под контролем правительства региона, которое решает проблему обманутых дольщиков. При этом, по словам Аллы Лямцевой, часть разрешительных документов подписана местными чиновниками.

На встрече возмущенных сложившейся ситуацией жителей присутствовали и дольщики, которые с нетерпением ждут новоселья.

- Да, нужно снести несколько деревьев и благоустроить территорию. Но, по проекту, будут посажены новые растения. В любом случае, не нужно препятствовать стройке, - сказал один из будущих жильцов дома № 7б Николай Пичурин.

Еще одна проблема, которая волнует жильцов дома № 7, связана с другой стройкой – на другом конце их дома. Уже несколько лет на пересечении улиц Авиатриссы Зверевой и Красных Военлетов огорожена строительная площадка, где должен появиться еще один многоквартирный дом. Территория арендована у администрации Гатчинского района, но строительство пока не ведется. При этом канализационный коллектор дома № 7 находится прямо под фундаментом будущего дома. Несмотря на предписания МУП «Водоканал» города Гатчины, работы по его переносу застройщиком выполнены не были, на связь он не выходит. Зато забор постоянно падает от сильного ветра, а внутри построенного пешеходного перехода вдоль строительной площадки уложены не самые ровные доски, которые уже начинают проваливаться.

- Мы устали от того, что с нами никто не идет на контакт и не спрашивает нашего мнения, - подытожила Алла Лямцева.



