Новая жизнь гатчинских дворов

Новая жизнь гатчинских дворов

В Гатчине во дворе по адресу улица Володарского, дом 34 этим летом по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» обустроили новую спортивную площадку. Для игры в футбол и баскетбол установлены ворота с баскетбольным щитом и кольцом.

Рубрики : Городская среда     12 Aug 2021

Местные жители оценили благоустройство двора по-достоинству: «Благодарим за Володарского 34, здорово получилось. Если в прошлом году мы все лето слушали нецензурную брань с тренажеров, то этим летом совсем другое дело...», ― пишет в соцсетях жительница Гатчины Елена Корсунская.

На Володарского, 34 теперь три раза в неделю проводятся спортивные тренировки, в которых может принять участие любой желающий. Занятия проводит педагог физического воспитания в рамках проекта «Дворовый тренер». Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в 16:00.

Работы во дворе на Володарского начались в апреле. Здесь будут разбиты пешеходные дорожки, установлены детские площадки и скамейки, высажены кусты, заасфальтированы проезды, появится комфортная парковка на 39 машин. Всего по программе формирования комфортной городской среды в 2021 году в Гатчине будет благоустроено 7 дворовых территорий.  

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