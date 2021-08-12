Новая жизнь гатчинских дворов

Местные жители оценили благоустройство двора
по-достоинству: «Благодарим за Володарского 34, здорово получилось. Если в
прошлом году мы все лето слушали нецензурную брань с тренажеров, то этим летом
совсем другое дело...», ― пишет в соцсетях жительница Гатчины Елена Корсунская.
На Володарского, 34 теперь три раза в неделю
проводятся спортивные тренировки, в которых может принять участие любой
желающий. Занятия проводит педагог физического воспитания в рамках проекта
«Дворовый тренер». Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в
16:00.
Работы во дворе на Володарского начались в апреле. Здесь
будут разбиты пешеходные дорожки, установлены детские площадки и скамейки,
высажены кусты, заасфальтированы проезды, появится комфортная парковка на 39
машин. Всего по программе формирования комфортной городской среды в 2021 году в
Гатчине будет благоустроено 7 дворовых территорий.