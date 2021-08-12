Новая жизнь гатчинских дворов

Местные жители оценили благоустройство двора по-достоинству: «Благодарим за Володарского 34, здорово получилось. Если в прошлом году мы все лето слушали нецензурную брань с тренажеров, то этим летом совсем другое дело...», ― пишет в соцсетях жительница Гатчины Елена Корсунская.

На Володарского, 34 теперь три раза в неделю проводятся спортивные тренировки, в которых может принять участие любой желающий. Занятия проводит педагог физического воспитания в рамках проекта «Дворовый тренер». Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в 16:00.

Работы во дворе на Володарского начались в апреле. Здесь будут разбиты пешеходные дорожки, установлены детские площадки и скамейки, высажены кусты, заасфальтированы проезды, появится комфортная парковка на 39 машин. Всего по программе формирования комфортной городской среды в 2021 году в Гатчине будет благоустроено 7 дворовых территорий.