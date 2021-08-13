Дома строят – сети текут

По словам горожан, из колодца постоянно течет вода, затапливая пешеходную дорожку к жилым домам. Как нам сообщили в МУП «Водоканал» города Гатчины, аналогичная заявка уже поступила в коммунальное предприятие.

Как выяснилось, утечка появилась в процессе строительства инженерных сетей для подключения нового многоквартирного дома «Высший пилотаж – 2» к централизованной городской сети. Сети пока не переданы в муниципальную собственность, их владельцем продолжает оставаться застройщик. МУП «Водоканал» города Гатчины уведомил застройщика о наличии утечки и потребовал ее немедленного устранения.

Подрядчик компании-застройщика уже выехал на место аварии, чтобы осмотреть место утечки, и обещал устранить ее в ближайшие дни.



