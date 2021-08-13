Дома строят – сети текут

По
словам горожан, из колодца постоянно течет вода, затапливая пешеходную дорожку
к жилым домам. Как нам сообщили в МУП «Водоканал» города Гатчины, аналогичная
заявка уже поступила в коммунальное предприятие.
Как
выяснилось, утечка появилась в процессе строительства инженерных сетей для
подключения нового многоквартирного дома «Высший пилотаж – 2» к
централизованной городской сети. Сети пока не переданы в муниципальную
собственность, их владельцем продолжает оставаться застройщик. МУП «Водоканал»
города Гатчины уведомил застройщика о наличии утечки и потребовал ее
немедленного устранения.
Подрядчик
компании-застройщика уже выехал на место аварии, чтобы осмотреть место утечки,
и обещал устранить ее в ближайшие дни.