Многоквартирный жилой фонд Гатчинского района готов к зиме

Напомним, под управлением МУП ЖКХ «Сиверский» находится около тысячи многоквартирных домов в 15 поселениях Гатчинского района, в которых проживает более 50 тысяч жителей.

Сегодня продолжается плановая работа по подготовке общедомового имущества к приему теплоносителей и эксплуатации домов в осенне-зимний период 2021-2022 года.

Так, в стадии завершения находится гидропневматическая промывка общедомовых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения в благоустроенном жилом фонде с оформлением актов с ресурсоснабжающими организациями. Ведется промывка теплообменников автоматических индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) в 75 многоквартирных домах, ревизия запорной арматуры, сдача в проверку общедомовых приборов учета, в том числе домов в поселке Вырица после восстановления технической документации.

Алексей Рыжов отметил, что особое внимание уделяется газовому оборудованию домов, системе вентиляции. Для этого заключены договора со специализированными организациями на обслуживание и диагностику внутридомового газового оборудования, вентканалов, домоходов. Новые лифты в многоквартирных домах обслуживает специализированная организация, оформлена страховка.

В целях обеспечения пожаробезопасности в многоквартирных домах осуществляется замер сопротивления изоляции электропроводки и оборудования аттестованной лабораторией. Все эти регламентные работы отражены в итоговом документе – паспорте готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период.

По итогам весеннего осмотра, решений собственников помещений и предписаний органов контроля и надзора за счет текущего ремонта в летний период был выполнен большой объем ремонтных работ.

Так, кровлю общим объемом 4189,77 кв.м. на крышах 28 домов отремонтировали в населенных пунктах Малое Верево (ул. Кутышева, 46, ул. Совхозная, 66, ул. Школьная, 2), Войсковицы (пл. Манина, 14), Вырица (ул. Введенская, 19, ул. Кирова, 31, ул. Слуцкая, 9), Дружная горка (ул. Урицкого, 11А), Лампово (ул. Совхозная, 9), Елизаветино (пл. Дружбы, 30), Кобринское (ул. Советских воинов, 6), Суйда (ул. Центральная, 14), Новый Свет (дом № 11), Батово (дом № 5), Куровицы (ул. Огородная, 15), Сиверский (ул. 123 Дивизии, 8, ул. Военный городок, 44, 47, 49, 58, пр. Героев, 6, ул. Строителей, 6), Кобралово (ул. Лесная, 4к1), Жабино (ул. Поселковая, 16, ул. Поселковая, 16, ул. Поселковая, 16, Старые Низковицы ( дом № 42), Тойворово (дом № 2/81).

Межпанельные швы отремонтировали на 16 домах (общий объем 1451 п.м.), косметический ремонт подъездов выполнили в 17 домах (32 подъезда), замену инженерных сетей произвели в 196 домах (1900 п.м.).

Кровельные работы запланированы еще в 11 многоквартирных домах в населенных пунктах Новый Учхоз (пл. Усова, 1), Вырица (ул. Слуцкая, 9), Шпаньково (ул. Рыкунова, 1, 8), Рождествено (ул. Комсомольская, 1), Белогорка (ул. Институтская, 4, 15), Куровицы (ул. Огородная, 16), Сиверский (ул. Кирова, 5, ул.123 Дивизии, 1), Кобралово (ул. Лесная, 2, 2Б, 4к1), Семрино (Большой пр., 1, 8), Сусанино (Павловский пр., 60).

Также заключены договора со специализированными организациями на проведение инструментального обследования домов, в том числе обследование строительных конструкций по адресам: Вырица, ул. Оредежская, 27; Новый Свет, дом № 37б; Сиверский, ул. Авроры, 21. Кроме этого, будет обследован 51 балкон в 12 домах по адресам: Войсковицы, ул. Молодежная, 1; Лампово, ул. Совхозная, 9; Дружная горка, ул. Здравомыслова, 8; Кобринское, ул. Центральная, 1б; Лукаши, ул. Школьная, 9; Рождествено, ул. Комсомольская, 1; Кобралово, ул. Центральная, 18; Белогорка, ул. Институтская, 15; Сиверский, ул.123 Дивизии, 1, ул. Военный городок, 38, 40.

Благодаря активному взаимодействию с Фондом капитального ремонта Ленинградской области капремонт был проведен в семи многоквартирных домах по адресам: Зайцево, дом № 1 (ремонт фасада); Вырица, ул. Симбирская, 2/1 (ремонт фундамента); Дружная горка, ул. Садовая, 8 (ремонт фасада); Кобринское, ул. Центральная, 24 (ремонт фасада); Сиверский, ул. Красная, 57 (ремонт фасада); Дружноселье, ул. ДПБ, 1 (ремонт фасада); Сяськелево, 2.

Алексей Рыжов рассказал, что уже сегодня проводится работа по изготовлению проектно-технической документации для проведения капитального ремонта в 48 многоквартирных домах Гатчинского района в 2023-2025 годах.

Учитывая эпидемическую обстановку, компания продолжает работу по очаговой дезобработке подъездов по предписанию Роспотребнадзора. По состоянию на сегодняшний день обработано 1225 подъездов.

На мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилого фонда планируется направить более 40 млн рублей. При этом, как отметил Алексей Рыжов, просроченная задолженность собственников и нанимателей жилья составляет более 112,2 млн рублей за оказанные жилищные услуги. Если бы коммунальное предприятие получало все положенные средства, объем планового ремонта был бы намного больше.



