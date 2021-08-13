В Гатчинский дворец передали шпаги, столовые приборы, икону, полушкаф…

Среди переданных экспонатов довольно много предметов для сервировки стола - чайники, кофейники, сливочницы, сахарницы, столовые приборы, керосиновые лампы и другие вещи. Особое место занимает массивный резной полушкаф с мраморной столешницей (Западная Европа, II половина XIX века).

Гатчинский дворец славится своей оружейной коллекцией. Но, как рассказала главный хранитель Гатчинского дворца Елена Ефимова, в ней не так уж много холодного оружия. Несомненно, одиннадцать офицерских шпаг работы французских и немецких мастеров XVIII-ХХ веков и охотничий кинжал в кожаных ножнах станут настоящим ее украшением.

Также в собрании Гатчинского дворца оказались пять редких книжных изданий на русском, немецком и французском языках, среди которых - Минералогический атлас А. Зауэра 1904 года издания.

- В Гатчинском дворце когда-то была минералогическая коллекция, которая, к сожалению, не сохранилась, - рассказала Елена Ефимова. - Но нам удалось приобрести аналогичную, и этот Минералогический атлас очень хорошо ее дополнит.

Еще одно ценное приобретение - икона Иоанна Воина второй половины XIX века, которая, возможно, займет место в императорской домовой церкви.

Все предметы прошли искусствоведческую экспертизу и признаны имеющими исключительную культурную и художественную ценность для научной работы и экспозиции. Как отмечают сотрудники ГМЗ «Гатчина», переданные вещи находятся в хорошем состоянии и нуждаются лишь в чистке и незначительной реставрации.

Акт о передаче культурных ценностей 12 августа подписали начальник управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков и директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов.

- Для нас каждое такое приобретение — большой праздник, а сегодня их целых 65! - отметил Василий Панкратов. - Возможно, наш дворец — один из самых пострадавших музеев в регионе, хотя до Великой Отечественной войны наш музей назывался «вторым Эрмитажем» именно из-за богатства своих коллекций. Дворец большой, мы быстро его реставрируем, открывая новые экспозиции. Но заполнять их не совсем есть чем. Предметов мало, многие наши экспонаты рассеяны по другим музеям. Многие предметы потихоньку к нам возвращаются. Но мы пополняем наши коллекции не только за счет возвращения экспонатов, но и за счет действий Министерства культуры России. И эти 65 предметов для нас очень большой подарок...

- Все эти предметы передаются ГМЗ «Гатчина» для хранения, реставрирования и изучения, - подчеркнул Андрей Ермаков. - После подписания акта о передаче эти культурные ценности, изъятые при незаконном пересечении границы, наконец-то войдут в музейный каталог Российской Федерации.

Как рассказал Андрей Ермаков, все представленные предметы были в различное время изъяты представителями Выборгской, Карельской и Псковской таможен при попытках незаконного провоза через государственную границу. В настоящее время, в соответствии с вступившими в 2015-2020 годах в законную силу приговорами судов Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской и Псковской областей, они обращены в доход государства. Только в 2019 году Управление Минкультуры России по СЗФО осуществило передачу в различные музеи Северо-Запада более 3500 задержанных и обращенных в доход государства культурных ценностей.

По словам Андрея Ермакова, процедура возврата представляет собой долгий процесс, поскольку включает в себя экспертизу и массу юридических тонкостей. Так, некоторые печатные издания и иконы, переданные в Гатчинский дворец, были изъяты у злоумышленников еще в 2001 году, несколько других вещей — в 2013 году, холодное оружие и столовая посуда - в 2017-2018 годах.

- Все эти предметы безусловно будут востребованы, и мы уже знаем, где, - говорит Василий Панкратов. - К примеру, столовые приборы, которых у нас не так уж много, будут красоваться в одном из лучших интерьеров Дворца. Что-то пойдет на Дворцовую ферму, которая сейчас реставрируется, что-то в приемную Александра III, которая будет реставрироваться...



