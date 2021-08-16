Лидер «Яблока» посетил города Ленинградской области в рамках поездок по стране

В Выборге Николай Рыбаков вместе с
председателем отделения «Яблока» в Ленинградской области Оксаной Демченко и
активистами партии провел встречу с жителями города, ответил на волнующие их
вопросы о налогах, росте цен, поддержке пожилых людей, мусорной реформе.
Также глава партии вместе с жителем
Выборга и членом «Яблока» Андреем Карповым прошелся по центру Выборга, где
между старинными архитектурными постройками есть целый комплекс пустующих
зданий — здесь раньше находились воинские части. Огромную территорию можно было
давно передать в ведение Ленинградской области — например, для открытия новой
школы. Но Министерство обороны этого делать не хочет. Николай Рыбаков заявил,
что вместе с Выборгским «Яблоком» будет требовать передачи зданий региону.
Также руководитель партии вместе с членами
Выборгского «Яблока» побывал у стен Выборгского замка и увидел канализационные
стоки, которые из канализационных труб сливаются в центре города прямо в
Выборгский залив Балтийского моря. Так происходит уже на протяжении многих лет.
По словам Николая Рыбакова, неработающие очистные сооружения – проблема по всей
стране:
«Куда бы я ни приезжал, вижу такие же
ситуации – и в Калининградской области, и во Ржеве, и на Байкале. У муниципалитетов
средств для решения этой проблемы нет. Необходимо разработать федеральную
программу реконструкции и строительства новых очистных сооружений (для самых
значительных объектов). И конечно же передавать ресурсы для самостоятельного
решения таких проблем муниципалитетам».
В «Красный бор» глава «Яблока» приехал,
чтобы увидеть известный полигон опасных отходов, куда больше 50 лет привозили
токсичные отходы со всей страны. В могильниках накоплено около 2 млн тонн
токсичных отходов, полигон давно уже исчерпал свою площадь.
«Красный бор» всегда был бомбой
замедленного действия, он представляет экологическую угрозу не только для
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и всего региона
Балтийского моря. Важно не только ликвидировать результаты прошлых десятилетий,
но и не создавать новых проблем – именно поэтому необходимо страховать
экологические риски и поддерживать зеленые технологии с минимальным
воздействием на окружающую среду», — заявил Рыбаков.
В Гатчине лидер партии посетил гигантский
полигон отходов «Новый вет-Эко». По нынешнему положению дел полигон продолжит
свою работу до конца 2023 года и потом начнется его рекультивация.
«Если Петербург и Ленинградская область не
решат вопрос утилизации отходов (а их в регионе образуется примерно 2 млн тонн
ежегодно), то будут строиться все новые и новые такие полигоны. И радует это
только мусорных монополистов и стаи чаек, кружащихся над этой горой, но никак
не людей, которые живут рядом с этим местом», — подчеркнул Николай Рыбаков.
Также лидер «Яблока» прошелся по
центральным улицам Гатчины, встретился и пообщался с местными жителями.
Напомним, что Николай Рыбаков приехал в
Ленинградскую область в рамках поездок по стране. Ранее он посетил города
Приморского края, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Иркутскую область и
Бурятию.