Лидер «Яблока» посетил города Ленинградской области в рамках поездок по стране

В Выборге Николай Рыбаков вместе с председателем отделения «Яблока» в Ленинградской области Оксаной Демченко и активистами партии провел встречу с жителями города, ответил на волнующие их вопросы о налогах, росте цен, поддержке пожилых людей, мусорной реформе.

Также глава партии вместе с жителем Выборга и членом «Яблока» Андреем Карповым прошелся по центру Выборга, где между старинными архитектурными постройками есть целый комплекс пустующих зданий — здесь раньше находились воинские части. Огромную территорию можно было давно передать в ведение Ленинградской области — например, для открытия новой школы. Но Министерство обороны этого делать не хочет. Николай Рыбаков заявил, что вместе с Выборгским «Яблоком» будет требовать передачи зданий региону.

Также руководитель партии вместе с членами Выборгского «Яблока» побывал у стен Выборгского замка и увидел канализационные стоки, которые из канализационных труб сливаются в центре города прямо в Выборгский залив Балтийского моря. Так происходит уже на протяжении многих лет. По словам Николая Рыбакова, неработающие очистные сооружения – проблема по всей стране:

«Куда бы я ни приезжал, вижу такие же ситуации – и в Калининградской области, и во Ржеве, и на Байкале. У муниципалитетов средств для решения этой проблемы нет. Необходимо разработать федеральную программу реконструкции и строительства новых очистных сооружений (для самых значительных объектов). И конечно же передавать ресурсы для самостоятельного решения таких проблем муниципалитетам».

В «Красный бор» глава «Яблока» приехал, чтобы увидеть известный полигон опасных отходов, куда больше 50 лет привозили токсичные отходы со всей страны. В могильниках накоплено около 2 млн тонн токсичных отходов, полигон давно уже исчерпал свою площадь.

«Красный бор» всегда был бомбой замедленного действия, он представляет экологическую угрозу не только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и всего региона Балтийского моря. Важно не только ликвидировать результаты прошлых десятилетий, но и не создавать новых проблем – именно поэтому необходимо страховать экологические риски и поддерживать зеленые технологии с минимальным воздействием на окружающую среду», — заявил Рыбаков.

В Гатчине лидер партии посетил гигантский полигон отходов «Новый вет-Эко». По нынешнему положению дел полигон продолжит свою работу до конца 2023 года и потом начнется его рекультивация.

«Если Петербург и Ленинградская область не решат вопрос утилизации отходов (а их в регионе образуется примерно 2 млн тонн ежегодно), то будут строиться все новые и новые такие полигоны. И радует это только мусорных монополистов и стаи чаек, кружащихся над этой горой, но никак не людей, которые живут рядом с этим местом», — подчеркнул Николай Рыбаков.

По словам председателя, выход из ситуации — сокращение производства отходов, сортировка и переработка отдельных фракций, максимальный отказ от неперерабатываемой упаковки, введение залоговой стоимости тары и поддержка конкуренции в вопросе обращения с отходами.

Также лидер «Яблока» прошелся по центральным улицам Гатчины, встретился и пообщался с местными жителями.

Напомним, что Николай Рыбаков приехал в Ленинградскую область в рамках поездок по стране. Ранее он посетил города Приморского края, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Иркутскую область и Бурятию.