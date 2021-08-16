Насильник-«газовщик» ждёт приговора

Вопиющий факт имел место
в Гатчинском районе. Злоумышленник, выследивший квартиру, где проживает женщина
с дочерями-подростками, дождался, когда мать уйдет на работу, и заявился к
детям, представившись газовщиком.
…Мама девочек уехала на
работу рано утром – часов в шесть. Была суббота, и сестры оставались дома.
Около половины девятого в дверь позвонили. Старшая – 16-летняя – подошла к
двери и посмотрела в глазок. За дверью стоял мужчина, на вид лет 40,
низкорослый брюнет. Одет был во все черное – брюки, куртку, кепку. На вопрос:
«Кто там?» ответил, что газовщик, пришел проверять счетчики. Девочка позвонила
маме – спросить разрешения открыть. Мать вспомнила, что у них на работе у одной
сотрудницы недавно случилась утечка газа, и разрешила впустить газовщика: пусть
лишний раз проверит.
Девочка открыла дверь.
Мужчина зашел в квартиру и, ничего не говоря, направился в помещение кухни,
открыл кухонный шкафчик и проверил газовый счетчик, который там находился.
Посмотрев счетчик, мужчина вышел на лестницу за своей сумкой, которую почему-то
там оставил, после чего вернулся в квартиру и прошел в дальнюю комнату. И
приказал девочке: «Иди сюда». Ничего не подозревая, она пошла за ним. В комнате
он указал ей на кровать и велел ложиться. Она осталась стоять, так как не
поняла, что это значит. Тогда мужчина достал из внутреннего кармана куртки
пистолет и навел его на нее.
На кровати спала младшая
сестра девочки – ей было велено накрыться с головой. Старшая принялась звать на
помощь, но мужчина пригрозил: «Будешь кричать, убью всех в доме!»
А в соседней комнате была
14-летняя сестра. Ее тоже разбудил звонок в дверь, и со слов старшей она
поняла, что к ним пришел газовщик. Услышав крики о помощи, она заперлась в
комнате и стала набирать «112». Дозвонившись, попросила срочно прислать наряд
полиции и назвала адрес: на ее сестру прямо в квартире напал насильник.
Оператор спросила, нужна ли «скорая». Девочка ответила, что нужна.
…Потом она рассказала
следствию, что через 3-5 минут к ним в дверь стали звонить полицейские.
Пересилив страх, она вышла из комнаты и открыла.
Преступник тоже слышал
звонок в домофон, потом в дверь, но не обращал сначала внимания. Когда до него
дошел смысл происходящего, он приготовился встречать полицию с пистолетом в
руке. Но применить оружие ему не довелось: подонка повязали быстро.
Когда полицейские
проникли в комнату, они обнаружили обнаженного мужчину и двух девочек – 10 и 16
лет. Обе были напуганы и заплаканы. Прибывшие вместе с полицией медики на
«скорой» стали оказывать детям помощь. Преступника увезли. У него изъяли
пневматический пистолет Gletcher модели ПМ, исправный и пригодный для стрельбы.
Пистолет он приобрел вполне легально в оружейном магазине в Петербурге на
Звездной – продавец, допрошенный впоследствии, этот факт подтвердил.
В отношении задержанного
следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по трем статьям
Уголовного кодекса, включая незаконное проникновение в жилище: 131, 132 и 139
УК РФ. Обвиняемый сослался на провалы в памяти – деталей преступления он,
якобы, не помнит. Но с показаниями потерпевшей согласился. Утверждал, что
совершил преступление из-за наркотического опьянения. Где взял наркотики, тоже
не помнит. В его вещах, изъятых с места преступления, нашли два шприца с
метамфетамином и метадоном.
Совершение преступления в
состоянии наркотического опьянения служит отягчающим обстоятельством. Но есть
смягчающее: у наркомана-насильника – трое детей.
Подследственный –
40-летний житель Коммунара Владимир Р., не работающий, с высшим образованием,
разведенный. Его дочери – ровесницы девочек, к которым он проник в квартиру для
совершения преступления.
Ни на каких учетах
гражданин Р. не состоит. Согласно заключению судебно-психиатрических экспертов,
никаким болезненным состоянием психики он не страдает. И вполне может
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и
руководить ими. Клинических признаков наркомании или сексуальных расстройств у
него также не выявлено.
Гатчинским городским
прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с Владимира Р. в пользу
потерпевшей морального вреда в размере 600000 рублей. Насильник находится в
СИЗО, ему предъявлено окончательное обвинение, и участь его будет решать суд.
Екатерина Дзюба