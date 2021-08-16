Насильник-«газовщик» ждёт приговора

Вопиющий факт имел место в Гатчинском районе. Злоумышленник, выследивший квартиру, где проживает женщина с дочерями-подростками, дождался, когда мать уйдет на работу, и заявился к детям, представившись газовщиком.

…Мама девочек уехала на работу рано утром – часов в шесть. Была суббота, и сестры оставались дома. Около половины девятого в дверь позвонили. Старшая – 16-летняя – подошла к двери и посмотрела в глазок. За дверью стоял мужчина, на вид лет 40, низкорослый брюнет. Одет был во все черное – брюки, куртку, кепку. На вопрос: «Кто там?» ответил, что газовщик, пришел проверять счетчики. Девочка позвонила маме – спросить разрешения открыть. Мать вспомнила, что у них на работе у одной сотрудницы недавно случилась утечка газа, и разрешила впустить газовщика: пусть лишний раз проверит.

Девочка открыла дверь. Мужчина зашел в квартиру и, ничего не говоря, направился в помещение кухни, открыл кухонный шкафчик и проверил газовый счетчик, который там находился. Посмотрев счетчик, мужчина вышел на лестницу за своей сумкой, которую почему-то там оставил, после чего вернулся в квартиру и прошел в дальнюю комнату. И приказал девочке: «Иди сюда». Ничего не подозревая, она пошла за ним. В комнате он указал ей на кровать и велел ложиться. Она осталась стоять, так как не поняла, что это значит. Тогда мужчина достал из внутреннего кармана куртки пистолет и навел его на нее.

На кровати спала младшая сестра девочки – ей было велено накрыться с головой. Старшая принялась звать на помощь, но мужчина пригрозил: «Будешь кричать, убью всех в доме!»

А в соседней комнате была 14-летняя сестра. Ее тоже разбудил звонок в дверь, и со слов старшей она поняла, что к ним пришел газовщик. Услышав крики о помощи, она заперлась в комнате и стала набирать «112». Дозвонившись, попросила срочно прислать наряд полиции и назвала адрес: на ее сестру прямо в квартире напал насильник. Оператор спросила, нужна ли «скорая». Девочка ответила, что нужна.

…Потом она рассказала следствию, что через 3-5 минут к ним в дверь стали звонить полицейские. Пересилив страх, она вышла из комнаты и открыла.

Преступник тоже слышал звонок в домофон, потом в дверь, но не обращал сначала внимания. Когда до него дошел смысл происходящего, он приготовился встречать полицию с пистолетом в руке. Но применить оружие ему не довелось: подонка повязали быстро.

Когда полицейские проникли в комнату, они обнаружили обнаженного мужчину и двух девочек – 10 и 16 лет. Обе были напуганы и заплаканы. Прибывшие вместе с полицией медики на «скорой» стали оказывать детям помощь. Преступника увезли. У него изъяли пневматический пистолет Gletcher модели ПМ, исправный и пригодный для стрельбы. Пистолет он приобрел вполне легально в оружейном магазине в Петербурге на Звездной – продавец, допрошенный впоследствии, этот факт подтвердил.

В отношении задержанного следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, включая незаконное проникновение в жилище: 131, 132 и 139 УК РФ. Обвиняемый сослался на провалы в памяти – деталей преступления он, якобы, не помнит. Но с показаниями потерпевшей согласился. Утверждал, что совершил преступление из-за наркотического опьянения. Где взял наркотики, тоже не помнит. В его вещах, изъятых с места преступления, нашли два шприца с метамфетамином и метадоном.

Совершение преступления в состоянии наркотического опьянения служит отягчающим обстоятельством. Но есть смягчающее: у наркомана-насильника – трое детей.

Подследственный – 40-летний житель Коммунара Владимир Р., не работающий, с высшим образованием, разведенный. Его дочери – ровесницы девочек, к которым он проник в квартиру для совершения преступления.

Ни на каких учетах гражданин Р. не состоит. Согласно заключению судебно-психиатрических экспертов, никаким болезненным состоянием психики он не страдает. И вполне может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими. Клинических признаков наркомании или сексуальных расстройств у него также не выявлено.

Гатчинским городским прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с Владимира Р. в пользу потерпевшей морального вреда в размере 600000 рублей. Насильник находится в СИЗО, ему предъявлено окончательное обвинение, и участь его будет решать суд.

Екатерина Дзюба