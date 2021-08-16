Новый учебный год: готовность № 1

В этом году на подготовку образовательных организаций Гатчинского района было направлено свыше 373 млн рублей. С 2015 года объем средств на укрепление материально-технической базы вырос в семь раз и составляет 161 млн рублей, из которых 72% - средства районного бюджета. Порядка 32 % направляется на ремонт помещений, по 16% - на ремонт кровли, фасадов и инженерных сетей, 15% - на ремонт пищеблоков и т.д.

В рамках нацпроекта «Образование» в этом году откроется три центра образования «Точка роста» при Вырицкой, Никольской и Пудостьской школах, будут отремонтированы три спортивных зала в Вырицкой и Дружногорской школах, а также в Коммунарской школе № 2. Кроме того, в трех школах – Лукашевской, Гатчинской начальной школе и Войсковицкой школе – появятся новые спортивные площадки. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» компьютерное оборудование закуплено для Пудостьской школы.

Кроме того, среди крупных объектов в этом году – завершение реновации Войсковицкой школы № 1 и Лукашевской школы, начало реновации двух спальных корпусов в лагере «Лесная сказка» (завершение в 2022 году) и старт капитального ремонта в Гатчинской школе № 4 (завершение в 2023 году).

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском районах Николай Васев добавил, что проверка учебных учреждений в рамках подготовки к новому учебному году завершена. По итогам проверки грубых нарушений не выявлено, организациям предоставлены рекомендации. Также Николай Васев отметил грамотный подход к организации ограничительных мер по COVID-19, которые помогли избежать распространения инфекции в школах и детских садах.

Кроме того, особое внимание уделяется соблюдению пожарной безопасности. По информации начальника районного отдела надзорной деятельности Антона Егорова, в ходе проверок серьезных нарушений не выявлено, все замечания устраняются в штатном режиме.

На территории Гатчинского района расположены 84 образовательные организации: 37 детских садов, 38 школ, 8 учреждений дополнительного образования и один детский оздоровительный лагерь. В 2021 году в Гатчинском районе 10 400 дошкольников, 20 834 ребенка пойдут в школу и свыше 21 тысячи ребят посетят кружки и секции.

Пресс-служба администрации Гатчинского района