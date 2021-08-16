Новый учебный год: готовность № 1

В
этом году на подготовку образовательных организаций Гатчинского района было
направлено свыше 373 млн рублей. С 2015 года объем средств на укрепление
материально-технической базы вырос в семь раз и составляет 161 млн рублей, из
которых 72% - средства районного бюджета. Порядка 32 % направляется на ремонт
помещений, по 16% - на ремонт кровли, фасадов и инженерных сетей, 15% - на
ремонт пищеблоков и т.д.
В
рамках нацпроекта «Образование» в этом году откроется три центра образования
«Точка роста» при Вырицкой, Никольской и Пудостьской школах, будут
отремонтированы три спортивных зала в Вырицкой и Дружногорской школах, а также
в Коммунарской школе № 2. Кроме того, в трех школах – Лукашевской, Гатчинской
начальной школе и Войсковицкой школе – появятся новые спортивные площадки. В
рамках проекта «Цифровая образовательная среда» компьютерное оборудование
закуплено для Пудостьской школы.
Кроме
того, среди крупных объектов в этом году – завершение реновации Войсковицкой
школы № 1 и Лукашевской школы, начало реновации двух спальных корпусов в лагере
«Лесная сказка» (завершение в 2022 году) и старт капитального ремонта в
Гатчинской школе № 4 (завершение в 2023 году).
Начальник
территориального отдела Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском районах Николай
Васев добавил, что проверка учебных учреждений в рамках подготовки к новому
учебному году завершена. По итогам проверки грубых нарушений не выявлено,
организациям предоставлены рекомендации. Также Николай Васев отметил грамотный
подход к организации ограничительных мер по COVID-19, которые помогли избежать
распространения инфекции в школах и детских садах.
Кроме
того, особое внимание уделяется соблюдению пожарной безопасности. По информации
начальника районного отдела надзорной деятельности Антона Егорова, в ходе
проверок серьезных нарушений не выявлено, все замечания устраняются в штатном
режиме.
На
территории Гатчинского района расположены 84 образовательные организации: 37
детских садов, 38 школ, 8 учреждений дополнительного образования и один детский оздоровительный
лагерь. В 2021 году в Гатчинском районе 10 400 дошкольников, 20 834
ребенка пойдут в школу и свыше 21 тысячи ребят посетят кружки и секции.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района