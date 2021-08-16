«Первый спас медовый - будьте все здоровы!»

На праздник меда собрались местные жители разных возрастов. Танцем «Как сладок обман» мероприятие открыл хореографический коллектив «Колибри»

Гостей познакомили с историей и традициями Медового Спаса и сделали обзор книжно-иллюстративной выставки «Тягок труд, да сладок мёд!». На праздник были приглашены четыре пчеловода Сяськелевского сельского поселения. Каждый из них рассказал о своем увлечении, поделился знаниями, ответил на вопросы гостей и принес мед для дегустации.

От жительницы деревни Переярово Анастасии Мартын участники праздника узнали о таких ценных продуктах пчеловодства, как перга, прополис, пчелиный воск, цветочная пыльца. Она представила продукцию, которую изготавливает их семья: свечи из пчелиного воска с ароматом лаванды и розы, бальзам для губ, противовоспалительный и ранозаживляющий бальзам. Кстати, в прошлом году муж Анастасии принимал участие в конкурсе «Подворье 2020» в номинации «Лучший пчеловод» и занял первое место.

Михаил Спиридонов, также житель Переярово, привез не только мед с личной пасеки «ПаПаПчёл», но и пчеловодческий инвентарь: прибор для измерения влажности меда, контейнер для перевоза пчел и настоящий пустой улей. Все наглядно объяснил и показал. Гости были в восторге.

В видеоролике о любимом увлечении этого молодого мужчины они увидели большое количество цветных ульев, которые напомнили жилой квартал IQ в Гатчине. Михаил будет представлять Сяськелевское поселение в конкурсе «Подворье 2021». И все желали ему только победы!

О породах пчел, способах разведения и ухода за ними, а также видах и полезных свойствах меда все присутствующие узнали от сяськелевских пчеловодов Виктора Николаевича Клюкина и Валентины Николаевны Никитиной.

Гости попробовали мед каждого пчеловода. Цветочный, липовый, ароматный, душистый, свежий, сладкий, светлый, янтарный - этот список можно продолжать дальше. Каждый хорош по-своему, выбирай на вкус!

Несмотря на то, что «Медовый Спас» прошел в узком кругу, все гости остались довольны. Они не только узнали много нового и интересного, но и поняли, что труд пчеловода не такой легкий, как кажется на первый взгляд.

В завершении Татьяна ВИМ исполнила веселую песню «Медовый Спас», от которой душа и ноги просились в пляс!

Выражаем благодарность Михаилу Спиридонову, Дмитрию и Анастасии Мартын, Виктору Николаевичу Клюкину, Валентине Николаевне Никитиной за активное участие в мероприятии. Пусть их пчелы дают как можно больше вкусного меда, а любимое увлечение приносит радость, удовольствие и доход!

Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки