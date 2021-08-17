Гатчинский района празднует День рождения

Гатчинский района празднует День рождения

20 августа в деревне Малое Верево пройдут мероприятия, приуроченные 94-й годовщине образования Гатчинского района. В рамках празднования будет торжественно открыто новое общественное пространство - Яблоневый сад. Делегации из 17-ти поселений Гатчинского района высадят молодые яблони и установят таблички с информацией о поселениях. Торжественное открытие сквера продолжится шествием и праздничным концертом.

Рубрики : Общество     17 Aug 2021

На сцене развернется театрализованный концерт «У истоков района», который расскажет об истории и особенностях каждого из поселений Гатчинского района. Далее выступят коллективы проекта «Ленинградские мосты», финалисты телепроекта «Живой звук», а также шоу-оркестр «Street-band» и творческие коллективы района. Специальным гостем программы станет группа «Братья Гримм». Праздник завершится красочным фейерверком.

 Обращаем внимание, что праздник проводится в соответствии с ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Просим гостей праздника соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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