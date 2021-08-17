Гатчинский района празднует День рождения

На сцене развернется
театрализованный концерт «У истоков района», который расскажет об истории и
особенностях каждого из поселений Гатчинского района. Далее выступят коллективы
проекта «Ленинградские мосты», финалисты телепроекта «Живой звук», а также
шоу-оркестр «Street-band» и творческие коллективы района. Специальным гостем
программы станет группа «Братья Гримм». Праздник завершится красочным
фейерверком.
Обращаем внимание, что праздник проводится в соответствии с ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Просим гостей праздника соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.