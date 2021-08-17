Гимназисты-угонщики

11-го августа в дежурную часть Сиверского отдела
полиции обратился пенсионер. За ночь кто-то увел его автомобиль ВАЗ-111130 с
улицы Строителей – белый, 2003 года выпуска, стоимостью 30 тысяч рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело. 12-го августа
в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сиверской полиции задержали
угонщиков: двух учеников Сиверской гимназии № 1, 17 и 14 лет. Дети полностью
изобличены. В отношении младшего избрана мера принуждения в виде обязательства
о явке. Старшего поместили в ИВС.
Подростков уличили в совершении еще двух угонов в
Сиверском. В ночь на 11 августа они похитили на проспекте Героев серо-зеленый
ВАЗ-211440, 2009 года выпуска, за 40 тысяч рублей. До этого, в ночь на 7-е
августа, угнали с улицы Военный Городок зеленый ВАЗ-21140 стоимостью 35 тысяч
рублей. Машина была оборудована штатной сигнализацией.
Ведется следствие. Гимназисты проверяются на
причастность к аналогичным преступлениям.