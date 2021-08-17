Гимназисты-угонщики

11-го августа в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратился пенсионер. За ночь кто-то увел его автомобиль ВАЗ-111130 с улицы Строителей – белый, 2003 года выпуска, стоимостью 30 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. 12-го августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сиверской полиции задержали угонщиков: двух учеников Сиверской гимназии № 1, 17 и 14 лет. Дети полностью изобличены. В отношении младшего избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Старшего поместили в ИВС.

Подростков уличили в совершении еще двух угонов в Сиверском. В ночь на 11 августа они похитили на проспекте Героев серо-зеленый ВАЗ-211440, 2009 года выпуска, за 40 тысяч рублей. До этого, в ночь на 7-е августа, угнали с улицы Военный Городок зеленый ВАЗ-21140 стоимостью 35 тысяч рублей. Машина была оборудована штатной сигнализацией.

Ведется следствие. Гимназисты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.