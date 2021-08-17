Область частично снимает «антиковидные» ограничения

Изменения в распределении районов коснуться трех районов: Киришский переходит в «красную» зону из «желтой», Кингисеппский из «зеленой» в «желтую», а Волховский район из «желтой» – в «зеленую».

При проведении школьных линеек в День знаний на открытом воздухе в «красной» зоне до 250 увеличено количество школьников и до 250 – количество родителей. При этом появилась возможность проводить мероприятие в помещении при условии, что в нем примут участие до 125 учеников и такое же количество родителей.

В «желтой» зоне допустимое количество на свежем воздухе – 375 учащихся и 375 гостей, в помещении – не более 250 учеников и 250 родителей. В «зеленой» – без ограничений по численности.

Во всех районах линейки должны длиться не более получаса, приоритет у мероприятий на свежем воздухе, родители должны быть размещены отдельно от учеников и находиться в защитных масках.

Массовые мероприятия, включая организованные региональными и муниципальными властями, разрешены с ограничениями по численности. Так, в районах «красной» зоны в таких мероприятиях смогут участвовать не более 500 человек, в «желтой» зоне – не более 1000 человек, в «зеленой» – не более 3000 человек. При этом во всех районах для участников мероприятий обязательны маски и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра. Мероприятия в помещениях всех районов ограничены по площади – не более одного человека на 4 кв. м.

Также разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с аналогичным ограничением: в «красной» зоне – до 500 человек, в «желтой» зоне – до 1000 человек, в «зеленой» – до 3000. При этом, численность зрителей не может превышать 50% от общей вместимости мест проведения таких соревнований.

В Ленинградской области разрешена работа ярмарок при условии обязательного использования масок. Послабления введены также для передвижных цирков шапито. В «красной» зоне их деятельность разрешена при условии заполняемости не более 50% мест, в «желтой» – не более 75%, в «зеленой» без ограничений по заполняемости. Использование масок зрителями обязательно во всех районах.

Детские игровые центры и комнаты смогут возобновить работу в районах «красной» и «желтой» зоны при условии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. м и не более 50% заполняемости с обязательным использованием масок. При этом в «красной» зоне деятельность детских игровых комнат в торговых центрах или комплексах, площадь которых превышает 36 тыс. квадратных метров по-прежнему запрещена. В «зеленой» зоне работа детских игровых центров разрешена без ограничений по заполняемости.

Напомним, сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в «красной» зоне – Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;

• в «желтой» зоне – Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;

• в «зеленой» зоне – Волховский район.