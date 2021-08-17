Область частично снимает «антиковидные» ограничения

Изменения в распределении районов коснуться трех районов: Киришский переходит в «красную» зону из «желтой», Кингисеппский из «зеленой» в «желтую», а Волховский район из «желтой» – в «зеленую».
При проведении школьных линеек в День знаний на
открытом воздухе в «красной» зоне до 250 увеличено количество школьников и до
250 – количество родителей. При этом появилась возможность проводить
мероприятие в помещении при условии, что в нем примут участие до 125 учеников и
такое же количество родителей.
В «желтой» зоне допустимое количество на свежем
воздухе – 375 учащихся и 375 гостей, в помещении – не более 250 учеников и 250
родителей. В «зеленой» – без ограничений по численности.
Во всех районах линейки должны длиться не более
получаса, приоритет у мероприятий на свежем воздухе, родители должны быть
размещены отдельно от учеников и находиться в защитных масках.
Массовые мероприятия, включая организованные
региональными и муниципальными властями, разрешены с ограничениями по
численности. Так, в районах «красной» зоны в таких мероприятиях смогут
участвовать не более 500 человек, в «желтой» зоне – не более 1000 человек, в
«зеленой» – не более 3000 человек. При этом во всех районах для участников
мероприятий обязательны маски и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра.
Мероприятия в помещениях всех районов ограничены по площади – не более одного
человека на 4 кв. м.
Также разрешено проведение физкультурных и
спортивных мероприятий с аналогичным ограничением: в «красной» зоне – до 500
человек, в «желтой» зоне – до 1000 человек, в «зеленой» – до 3000. При этом,
численность зрителей не может превышать 50% от общей вместимости мест
проведения таких соревнований.
В Ленинградской области разрешена работа ярмарок при
условии обязательного использования масок. Послабления введены также для
передвижных цирков шапито. В «красной» зоне их деятельность разрешена при
условии заполняемости не более 50% мест, в «желтой» – не более 75%, в «зеленой»
без ограничений по заполняемости. Использование масок зрителями обязательно во всех
районах.
Детские игровые центры и комнаты смогут возобновить
работу в районах «красной» и «желтой» зоны при условии единовременного
нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. м и не более 50%
заполняемости с обязательным использованием масок. При этом в «красной» зоне
деятельность детских игровых комнат в торговых центрах или комплексах, площадь
которых превышает 36 тыс. квадратных метров по-прежнему запрещена. В «зеленой»
зоне работа детских игровых центров разрешена без ограничений по заполняемости.
• в «красной» зоне – Выборгский, Бокситогорский,
Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский
районы и Сосновый Бор;
• в «желтой» зоне – Кингисеппский, Кировский,
Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский
районы;
• в «зеленой» зоне – Волховский район.