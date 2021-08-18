Бесконтрольный выстрел в голову

14-го августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступила телефонограмма из Гатчинской больницы. В приемный покой самостоятельно обратился 35-летний молодой человек. У него диагностировали огнестрельное ранение, обнаружив инородное тело в теменной области. В удовлетворительном состоянии пациент был отпущен домой. Обстоятельства ранения таковы: около дома в Мариенбурге на ул. Куприна в него стреляли – после конфликта из-за шума на детской площадке.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ: хулиганство с применением оружия.

По горячим следам преступник был задержан. Им оказался житель Мариенбурга, ранее судимый Виталий Б., 34 лет. Задержанный помещен в ИВС.