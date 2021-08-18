Бесконтрольный выстрел в голову

14-го августа в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступила телефонограмма из Гатчинской
больницы. В приемный покой самостоятельно обратился 35-летний молодой человек.
У него диагностировали огнестрельное ранение, обнаружив инородное тело в
теменной области. В удовлетворительном состоянии пациент был отпущен домой.
Обстоятельства ранения таковы: около дома в Мариенбурге на ул. Куприна в него
стреляли – после конфликта из-за шума на детской площадке.
На место происшествия
была направлена следственно-оперативная группа. Следователь возбудил уголовное
дело по части 2 статьи 213 УК РФ: хулиганство с применением оружия.
По горячим следам
преступник был задержан. Им оказался житель Мариенбурга, ранее судимый Виталий
Б., 34 лет. Задержанный помещен в ИВС.