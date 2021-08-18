Физкультура – это класс! Все здоровые у нас!

По традиции, мероприятие началось с парада участников. Представители спортивных школ и объединений, поселений Гатчинского района, ветераны спорта прошли единым маршем по стадиону Государственного института экономики, финансов, права и технологий во славу спорта и здорового образа жизни.

Их приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов и другие почетные гости.

- Спорт для гатчинцев – действительно норма жизни, а Ленинградская область – это территория спорта. Благодарю всю нашу большую команду физкультурников и спортсменов. Вы прославляете родную землю на соревнованиях различного уровня, становясь чемпионами, - сказала Людмила Нещадим.

Глава районной администрации добавила, что впереди еще много работы по строительству открытых и закрытых спортивных сооружений. Сегодня продолжается строительство ФОКа на улице Чехова и реконструкция стадиона «Спартак» в центре Гатчины, к октябрю текущего года планируется открыть бассейн в микрорайоне Аэродром и до конца года подписать концессионное соглашение на строительство Ледовой арены в этой же части города.

В 2020 году в Верево был введен в эксплуатацию новый ФОК, в Пудости завершено строительство пришкольного стадиона, в Кобринском поселении установлены хоккейная коробка и силовые уличные тренажеры, обустроена универсальная спортивная площадка. Завершено строительство площадки для игры в баскетбол в Торфяном, школьного стадиона в Дружной Горке, уличной спортивной площадки с тренажерами в Лукашах. В Сусанинском поселении было установлено три универсальных игровых площадки на территории детских садов, в Больших Тайцах и Истинке были установлены универсальные игровые спортивные площадки.

- Невозможно в каждом поселении построить свою крытую ледовую арену, но для нас принципиально важно создать в каждом муниципальном образовании полноценную спортивную инфраструктуру, - добавила Людмила Нещадим.

Сегодня, по официальным данным, в Гатчинском районе постоянно занимаются спортом почти 90 тысяч человек. И это не предел – Гатчинский район принимает участие в реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни», целью которого является увеличение количества спортсменов, систематически занимающихся физической культурой. В городских и сельских поселениях Гатчинского района 375 спортивных сооружений приспособлены не только для организованных, но и самостоятельных занятий физической культурой.

Важной частью Дня физкультурника является награждение ветеранов спорта, за которыми стоит вся спортивная история Гатчины и Гатчинского района. Среди них – участники Олимпийских Игр, заслуженные тренеры Советского Союза, Российской Федерации, члены сборных команд России, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Гатчинского района и те, кто сегодня продолжает оставаться в строю и воспитывать новых чемпионов.

Благодарности и почетные грамоты комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, главы Гатчинского района, главы районной администрации, районного спорткомитета получили директор спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Андрей Комов, тренеры-преподаватели по легкой атлетике Гатчинской ДЮСШ № 1 Олег Баканов и Вячеслав Семенов, тренер-преподаватель по конькобежному спорту Гатчин-ской ДЮСШ № 3 Марина Евграфова, абсолютная победительница Первенства России 2021 года спорта глухих Татьяна Чикунова, член сборной России по легкой атлетике, победительница Кубка России 2021 года Татьяна Ермаченкова, серебряный призер первенства России по настольному теннису 2021 года Екатерина Иванова, серебряный и бронзовый призер первенства России по настольному теннису 2021 года Маргарита Михайлова, а также члены сборных команд Гатчинского района по легкоатлетическому кроссу, шахматам и шашкам, городошному спорту, тяжелой атлетике, лыжным гонкам, гиревому спорту и многие другие.

За пропаганду здорового образа жизни, помощь в организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Почетной грамотой районного спорткомитета наградили коллектив Гатчинского Дворца молодежи под руководством Виктории Черновой.

В рамках Дня физкультурника прошли традиционные соревнования между поселениями Гатчинского района.

Победителями эстафеты стали участники команды из Коммунара, на втором месте – команда из Гатчины, бронзу присудили представителям Пудостьского поселения. В мини-футболе лучшими стали жители Сиверского поселения, второе место заняли гости из Войсковицкого поселения, на третьем месте – команда из Коммунара. В соревнованиях по стритболу среди женщин победили жительницы Гатчины, на втором месте – команда из Таиц-кого поселения, на третьем месте – Сиверское поселение. Среди мужчин в стритболе лучшими стали жители Таицкого поселения, на втором месте – команда из Пудостьского поселения, третье место заняли спортсмены из Вырицкого поселения. Первое место в соревнованиях по волейболу заняли участники команды из Войсковицкого поселения, на втором месте – команда Рождественского поселения, бронзу присудили команде Вырицкого поселения. В дартсе первое место заняла команда Войсковицкого поселения, на втором месте – жители Гатчины, третье место заняли участники команды Сиверского поселения. По итогам конкурса семейных команд лучшими были признаны жители Гатчины, на втором месте – команда из Сусанинского поселения, третье место заняла команда Большеколпанского поселения.

По итогам всех соревнований победителем стала команда из Гатчины, второе место заняли представители Сиверского поселения, почетную бронзу присудили команде Вырицкого поселения.

Глава администрации Пудомягского поселения Сергея Якименко сказал, что, несмотря на отсутствие призовых медалей, все остались довольны участием в спортивном празднике.

- Около 40 человек представляли Пудомягское поселение на Дне физкультурника. Мы отлично провели время на спортивных площадках, демонстрируя своим маленьким спортсменам отличный пример здорового и активного образа жизни, - добавил Сергей Якименко.

Фото Андрея Иванова