Летний ремонт дворов подходит к концу

В рамках муниципального контракта компания «Масштаб» отремонтировала шесть дворовых территорий на общую сумму почти 11,5 млн рублей. В работы вошли ремонт тротуаров, проездов, подходов к подъездам там, где это было необходимо, а также обустройство новых парковочных мест.

Ремонт дворов был выполнен по адресам: улица Крупской, 6, улица Радищева, 5 – 5А и улица Урицкого, 16, улица Володарского, 33, улица Урицкого, 20/18, улица Леонова, 17, улица Академика Константинова, 6.

На средства, выделенные депутатами Законодательного собрания Ленинградской области из регионального бюджета, были построены детские и спортивные площадки. Компания «АВЕН-СПб» установила новые качели и турники по адресам: улица Зверевой, 6, улица Володарского, 26, улица Киргетова, 14, проспект 25 Октября, 48.

Кроме этого, как рассказал Сергей Голованов, за счет средств местного бюджета во дворе между улицей Володарского, 34 и улицей Урицкого, 35 появилась новая современная спортивная площадка с прорезиненным покрытием для игры в футбол, баскетбол и занятий спортом. Ограждение позволит не только обезопасить площадку, но и убережет окна соседних домов от вылетающих с площадки мячей. Здесь же было установлено прорезиненное основание на площадке для воркаута, отремонтированы проезды и обустроены тротуары.





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