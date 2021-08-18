Летний ремонт дворов подходит к концу

В рамках муниципального контракта компания «Масштаб» отремонтировала шесть дворовых территорий на общую сумму почти 11,5 млн рублей. В работы вошли ремонт тротуаров, проездов, подходов к подъездам там, где это было необходимо, а также обустройство новых парковочных мест.
Ремонт дворов был
выполнен по адресам: улица Крупской, 6, улица Радищева, 5 – 5А и улица
Урицкого, 16, улица Володарского, 33, улица Урицкого, 20/18, улица Леонова, 17,
улица Академика Константинова, 6.
На средства, выделенные
депутатами Законодательного собрания Ленинградской области из регионального
бюджета, были построены детские и спортивные площадки. Компания «АВЕН-СПб»
установила новые качели и турники по адресам: улица Зверевой, 6, улица
Володарского, 26, улица Киргетова, 14, проспект 25 Октября, 48.
Кроме этого, как
рассказал Сергей Голованов, за счет средств местного бюджета во дворе между
улицей Володарского, 34 и улицей Урицкого, 35 появилась новая современная
спортивная площадка с прорезиненным покрытием для игры в футбол, баскетбол и
занятий спортом. Ограждение позволит не только обезопасить площадку, но и
убережет окна соседних домов от вылетающих с площадки мячей. Здесь же было
установлено прорезиненное основание на площадке для воркаута, отремонтированы
проезды и обустроены тротуары.
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