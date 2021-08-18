Обновлена дорога на Волосово

По заказу «Ленавтодора»
новый асфальт уложен от Терпилиц до федеральной трассы А-180 «Нарва» и от
деревни Лашковицы в сторону Копорья.
«Область сделала удобный
подъезд к районному центру. Важно, что все работы выполнены с опережением
графика. Они повысили безопасность и комфорт жителей. Здесь также поставлены
новые остановки общественного транспорта, укреплены обочины и нанесена новая
разметка. В общей сложности на обновление дороги потребовалось 27 тысяч тонн
асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства
Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей
Харлашкин.
Качество ремонта, помимо
специализированной лаборатории «Ленавтодора», в июле оценили водители —
участники сообщества «Авто Волосово», которые в прошлом году обратились к
дорожникам с просьбой отремонтировать трассу.
Дорога Волосово — Копорье
является одной из наиболее загруженных региональных дорог Волосовского района.
Наряду с трассой Гатчина — Ополье (отремонтированной по дорожному нацпроекту в
прошлом году) она обеспечивает транспортную связь города с ближайшими населенными
пунктами.