Обновлена дорога на Волосово

По заказу «Ленавтодора» новый асфальт уложен от Терпилиц до федеральной трассы А-180 «Нарва» и от деревни Лашковицы в сторону Копорья.

«Область сделала удобный подъезд к районному центру. Важно, что все работы выполнены с опережением графика. Они повысили безопасность и комфорт жителей. Здесь также поставлены новые остановки общественного транспорта, укреплены обочины и нанесена новая разметка. В общей сложности на обновление дороги потребовалось 27 тысяч тонн асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Качество ремонта, помимо специализированной лаборатории «Ленавтодора», в июле оценили водители — участники сообщества «Авто Волосово», которые в прошлом году обратились к дорожникам с просьбой отремонтировать трассу.

Дорога Волосово — Копорье является одной из наиболее загруженных региональных дорог Волосовского района. Наряду с трассой Гатчина — Ополье (отремонтированной по дорожному нацпроекту в прошлом году) она обеспечивает транспортную связь города с ближайшими населенными пунктами.