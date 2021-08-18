Улыбайтесь – вас снимают объектовой камерой!

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Гатчине в 2006 году, когда в городе установили 12 камер видеонаблюдения. Места установки выбирали вместе с правоохранительными органами – на опасных перекрестках, пешеходных переходах, там, где складывалась наиболее криминогенная обстановка. Собирали пожелания и строили безопасный город.

Сейчас к наблюдению подключены Балтийский и Варшавский вокзалы, городские автомагистрали и улицы, административный центр Гатчины, исторические объекты, места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Деятельность данной системы нацелена на поддержание правопорядка и скорейшее раскрытие преступлений и правонарушений.

Особое развитие система получила в 2017 году при подготовке к празднованию 90-летия Ленинградской области. На проспекте 25-го Октября были установлены «умные остановки» – 12 штук. На каждой такой остановке – по две видеокамеры для наблюдения за окружающей обстановкой.

Сейчас, как рассказал директор Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Виктор Уханов, планируется дальнейшее развитие этой системы: до 2024 года в Гатчине должно появиться еще 26 таких «умных остановок».

- Изначально система строилась для помощи в раскрытии преступлений и правонарушений, разборе ДТП, – говорит Виктор Иванович. – Информация непрерывно транслируется в дежурную часть гатчинской полиции. Сотрудники ГИБДД приходят в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) – просматривать записи видеонаблюдения.

- Где в Гатчине установлены камеры?

- На аварийно-опасных перекрестках, пешеходных переходах, на улицах города, возле социально-значимых объектов, в центре и на окраинах. В Гатчине установлены камеры трех типов: объектовые – для наблюдения за объектом с разных ракурсов, поворотные – с фиксацией номерных знаков автомобилей и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, 10 видеокамер работают в Коммунаре – сигнал выведен в Коммунарский отдел полиции. И в Вырице работает видеонаблюдение: 30 видеокамер. Там также охвачены основные перекрестки, школы, библиотека, администрация, места массового скопления людей.

- Почему только в Коммунаре и Вырице из всего Гатчинского района?

- Это решение губернатора: во всех населенных пунктах, где численность населения свыше 10 тысяч, строить систему «Безопасный город».

- Насколько четким получается изображение?

- Разрешение камер позволяет зафиксировать все нюансы. Считывая номерной знак автомобиля, камера автоматически определяет данные его владельца. Но мы подали заявку на дальнейшее развитие системы, чтобы увеличить количество видеокамер и качество записи. Вплоть до биометрических функций – для распознавания лиц.

- Кто может просматривать записи? Частные лица могут обра-щаться в ЕДДС по поводу видеофиксации?

- Наблюдение ведется в режиме онлайн с возможностью выгрузки. Информация хранится 30 суток. Но ЕДДС не является собственником этой информации. Мы можем ее предоставить только с одобрения вышестоящего органа. Гражданам следует обращаться с письменным заявлением в соответствующие инстанции, которые запросят у нас запись. Например, по поводу ДТП обращение подается в отдел ГИБДД. Из судов тоже приходят запросы, но из-за долгого судебного разбирательства срок хранения записи может истечь. Было несколько случаев: суд запрашивал у нас записи камер видеонаблюдения, но прошло больше 40 суток – данные не сохранились. В таких случаях надо предупреждать заблаговременно – мы сохраним запись на флэшке.

- Сотрудникам ЕДДС приходилось быть свидетелями происшествия во время просмотра записи в реальном времени?

- В отличие от полиции, мы не ведем постоянного наблюдения. Когда в городе проходит какое-нибудь массовое мероприятие, мы наблюдаем за происходящим – во избежание инцидентов. Но ничего криминального не было. Максимум, заметили, что на дворцовой площади оставлен пакет во время мероприятия. Полиция моментально исследовала находку – оказалось, просто кто-то забыл свои вещи.

Когда Гатчина принимала первую в истории России национальную эстафету олимпийского огня, маршрут проходил через все главные улицы города. Для обеспечения безопасности использовались камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». Гатчинцы наблюдали за эстафетой по телевизору – «картинка» транслировалась в прямом эфире благодаря нашим камерам.

На экран компьютера можно вывести изображение с любой камеры – достаточно найти ее на карте или ввести адрес в поисковой строке. Есть функция отбора – можно выбрать сразу несколько камер и посмотреть. Как только в городе где-то возникает несанкционированное собрание больше трех человек, нам дают команду, и мы ведем просмотр, чтобы не сложилась нештатная ситуация.

- Развитие «Безопасного города» планируется – с учетом того, что Гатчина разрастается?

- Мы отправили заявку в Региональный мониторинговый центр, чтобы общее количество видеокамер в Гатчине было свыше двух сотен. Кроме того, есть глобальные планы – свести в одну систему все камеры видеонаблюдения в городе, включая локальные – те, что установлены в жилых комплексах и на коммерческих объектах. Для оперативного оповещения и реагирования. Вот тогда «Безопасный город» развернется во всю мощь.



