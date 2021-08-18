Улыбайтесь – вас снимают объектовой камерой!

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
появился в Гатчине в 2006 году, когда в городе установили 12 камер
видеонаблюдения. Места установки выбирали вместе с правоохранительными органами
– на опасных перекрестках, пешеходных переходах, там, где складывалась наиболее
криминогенная обстановка. Собирали пожелания и строили безопасный город.
Сейчас к наблюдению подключены Балтийский и Варшавский
вокзалы, городские автомагистрали и улицы, административный центр Гатчины,
исторические объекты, места проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Деятельность данной системы нацелена на поддержание правопорядка и
скорейшее раскрытие преступлений и правонарушений.
Особое развитие система получила в 2017 году при
подготовке к празднованию 90-летия Ленинградской области. На проспекте 25-го
Октября были установлены «умные остановки» – 12 штук. На каждой такой остановке
– по две видеокамеры для наблюдения за окружающей обстановкой.
Сейчас, как рассказал директор Управления безопасности,
гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Виктор Уханов,
планируется дальнейшее развитие этой системы: до 2024 года в Гатчине должно
появиться еще 26 таких «умных остановок».
- Изначально система строилась для помощи в раскрытии
преступлений и правонарушений, разборе ДТП, – говорит Виктор Иванович. –
Информация непрерывно транслируется в дежурную часть гатчинской полиции.
Сотрудники ГИБДД приходят в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) –
просматривать записи видеонаблюдения.
- Где в Гатчине установлены камеры?
- На аварийно-опасных перекрестках, пешеходных
переходах, на улицах города, возле социально-значимых объектов, в центре и на
окраинах. В Гатчине установлены камеры трех типов: объектовые – для наблюдения
за объектом с разных ракурсов, поворотные – с фиксацией номерных знаков
автомобилей и камеры видеонаблюдения.
Кроме того, 10 видеокамер работают в Коммунаре –
сигнал выведен в Коммунарский отдел полиции. И в Вырице работает
видеонаблюдение: 30 видеокамер. Там также охвачены основные перекрестки, школы,
библиотека, администрация, места массового скопления людей.
- Почему только в Коммунаре и Вырице из
всего Гатчинского района?
- Это решение губернатора: во всех населенных пунктах,
где численность населения свыше 10 тысяч, строить систему «Безопасный город».
- Насколько четким получается изображение?
- Разрешение камер позволяет зафиксировать все нюансы.
Считывая номерной знак автомобиля, камера автоматически определяет данные его
владельца. Но мы подали заявку на дальнейшее развитие системы, чтобы увеличить
количество видеокамер и качество записи. Вплоть до биометрических функций – для
распознавания лиц.
- Кто может просматривать записи? Частные
лица могут обра-щаться в ЕДДС по поводу видеофиксации?
- Наблюдение ведется в режиме онлайн с возможностью
выгрузки. Информация хранится 30 суток. Но ЕДДС не является собственником этой
информации. Мы можем ее предоставить только с одобрения вышестоящего органа.
Гражданам следует обращаться с письменным заявлением в соответствующие
инстанции, которые запросят у нас запись. Например, по поводу ДТП обращение
подается в отдел ГИБДД. Из судов тоже приходят запросы, но из-за долгого
судебного разбирательства срок хранения записи может истечь. Было несколько
случаев: суд запрашивал у нас записи камер видеонаблюдения, но прошло больше 40
суток – данные не сохранились. В таких случаях надо предупреждать
заблаговременно – мы сохраним запись на флэшке.
- Сотрудникам ЕДДС приходилось быть
свидетелями происшествия во время просмотра записи в реальном времени?
- В отличие от полиции, мы не ведем постоянного
наблюдения. Когда в городе проходит какое-нибудь массовое мероприятие, мы
наблюдаем за происходящим – во избежание инцидентов. Но ничего криминального не
было. Максимум, заметили, что на дворцовой площади оставлен пакет во время
мероприятия. Полиция моментально исследовала находку – оказалось, просто кто-то
забыл свои вещи.
Когда Гатчина принимала первую в истории России
национальную эстафету олимпийского огня, маршрут проходил через все главные
улицы города. Для обеспечения безопасности использовались камеры
видеонаблюдения системы «Безопасный город». Гатчинцы наблюдали за эстафетой по
телевизору – «картинка» транслировалась в прямом эфире благодаря нашим камерам.
На экран компьютера можно вывести изображение с любой
камеры – достаточно найти ее на карте или ввести адрес в поисковой строке. Есть
функция отбора – можно выбрать сразу несколько камер и посмотреть. Как только в
городе где-то возникает несанкционированное собрание больше трех человек, нам
дают команду, и мы ведем просмотр, чтобы не сложилась нештатная ситуация.
- Развитие «Безопасного города»
планируется – с учетом того, что Гатчина разрастается?
- Мы отправили заявку в Региональный мониторинговый
центр, чтобы общее количество видеокамер в Гатчине было свыше двух сотен. Кроме
того, есть глобальные планы – свести в одну систему все камеры видеонаблюдения
в городе, включая локальные – те, что установлены в жилых комплексах и на
коммерческих объектах. Для оперативного оповещения и реагирования. Вот тогда
«Безопасный город» развернется во всю мощь.