В Гатчине и районе – 23 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 23 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 8
-
Тайцы – 1
-
Рождествено – 1
-
Большие Тайцы – 1
-
Вырица – 3
-
Марьино – 1
-
Батово – 1
-
Терволово – 1
- Коммунар
– 1
-
Новый Учхоз – 1
-
Куровицы – 2
-
Дружная Горка – 1
-
Лукаши – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7969 человек, 6620 – 83,1% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 18 августа за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 60301 человека, 48273 поправились, скончались 2378
человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 17-е августа, в Ленинградской области вакцинирован 485851 человек. За сутки
привился 12271 житель области. В регион поставлен 592981 комплект вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот»,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево,
- в
ООО «Медиком» по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16-б, запись по телефону: (81371)
2-65-00, 8-965-067-79-77;
- в
медицинском центре «Стомамедсервис» по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д.
8, корп. 3, запись по телефону: (81371) 926-80, 8-958-776-40-40.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника
по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19
препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.