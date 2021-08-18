Ветряк для пенсионера. В Гатчинской школе третьего возраста заинтересовались альтернативной энергетикой.

Этот центр досуга и образования действует в Гатчине уже более семи лет и финансируется за счет грантов из областного бюджета. Его посетители – пожилые люди, те, кто несмотря на возраст не отказались от активного образа жизни. В «Школе» работает около 20 клубов по интересам. Это курсы компьютерной грамотности, секция Нордической ходьбы, кукольный театр, изостудия, фотокружок, кружок рукоделия и многие другие объединения. Но слушатели школы не замыкаются в своем узком кругу – они активно участвуют во всех городских и районных праздниках, помогают семьям с детьми – например, следят за малышами, когда родителям надо отлучиться. На встрече с депутатом говорили о проблемах – не сколько о своих, а об общих, районных. В частности, один из вопросов касался выезда из Гатчины в сторону Петербурга. По словам Сергея Яхнюка, проблему можно решить – просто поменяв приоритет движения на развязке. Общее мнение – в 47-м регионе в целом, и в Гатчине в частности, сформирована неплохая социальная среда. Но – нет пределов совершенству.

«Нам повезло – мы живем в Ленинградской области, наш бюджет растет. Выделяются средства на строительство и дорог, и виадуков. Есть и федеральная программа развития сельских территорий. Главная наша задача – чтобы люди не ехали за хорошей жизнью в Петербург или Москву, чтобы на селе было здравоохранение хорошее, школы достойные, детские сады», - сказал Сергей Яхнюк.

В последние годы самая большая статья расходов «Школы третьего возраста» – коммунальные платежи. Один из участников встречи предложил свой вариант решения проблемы – купить и установить рядом с ней ветрогенератор. С одной стороны – расходы снизятся, с другой – посетители «Школы» смогут открыть новый образовательный курс – «Альтернативная энергетика».