Ветряк для пенсионера. В Гатчинской школе третьего возраста заинтересовались альтернативной энергетикой.

Этот центр досуга и
образования действует в Гатчине уже более семи лет и финансируется за счет
грантов из областного бюджета. Его посетители – пожилые люди, те, кто несмотря
на возраст не отказались от активного образа жизни. В «Школе» работает около 20
клубов по интересам. Это курсы компьютерной грамотности, секция Нордической
ходьбы, кукольный театр, изостудия, фотокружок, кружок рукоделия и многие
другие объединения. Но слушатели школы не замыкаются в своем узком кругу – они
активно участвуют во всех городских и районных праздниках, помогают семьям с
детьми – например, следят за малышами, когда родителям надо отлучиться. На
встрече с депутатом говорили о проблемах – не сколько о своих, а об общих,
районных. В частности, один из вопросов касался выезда из Гатчины в сторону
Петербурга. По словам Сергея Яхнюка, проблему можно решить – просто поменяв
приоритет движения на развязке. Общее мнение – в 47-м регионе в целом, и в
Гатчине в частности, сформирована неплохая социальная среда. Но – нет пределов
совершенству.
«Нам повезло – мы живем в
Ленинградской области, наш бюджет растет. Выделяются средства на строительство
и дорог, и виадуков. Есть и федеральная программа развития сельских территорий.
Главная наша задача – чтобы люди не ехали за хорошей жизнью в Петербург или
Москву, чтобы на селе было здравоохранение хорошее, школы достойные, детские
сады», - сказал Сергей Яхнюк.
В последние годы самая
большая статья расходов «Школы третьего возраста» – коммунальные платежи. Один
из участников встречи предложил свой вариант решения проблемы – купить и
установить рядом с ней ветрогенератор. С одной стороны – расходы снизятся, с
другой – посетители «Школы» смогут открыть новый образовательный курс –
«Альтернативная энергетика».