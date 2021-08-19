ИМЦ ждёт будущих инженеров, программистов, физиков и художников

В новом 2021-2022
учебному году образовательная деятельность ИМЦ включает в себя 38
дополнительных образовательных программ по технической, художественной и
социально-педагогической направленности. В учебном отделе образовательного
учреждения работают 18 педагогов, которые будут заниматься с 1280 школьниками,
в центре «Успех» на базе ИМЦ семь педагогических работников возьмут шефство над
110 ребятами.
Как рассказал Игорь Евдокимов,
в этом году было принято решение разделить все программы на уровни для удобства
детей и педагогов.
Таким образом,
ознакомительный уровень будет включать в себя программы «Юный соЗДатель»,
«Основы мультипликации», «Основы компьютерной графики», «Основы 3D моделирования. ЮниорПрофи»,
«Прикладная информатика», «Управление беспилотными летательными аппаратами».
Занятия рассчитаны на два часа в неделю (72 часа в год).
На углубленном уровне
будут изучать программы «Интернет вещей. ЮниорПрофи», «3D моделирование в практике.
ЮниорПрофи», «3D
моделирование в практике. Инженеры будущего», «Анимация в практике»,
«Компьютерная графика в практике», «Прикладная информатика». Данные курсы
рассчитаны на четыре часа в неделю (144 часа в год).
Учебные курсы будут проходить
на базе ИМЦ в поселке Новый Свет, Коммунарской школы № 3, Коммунарской школы №
1, Коммунарской школы № 2, Войсковицкой школы № 2, Вырицкой школы, Гатчинской
гимназии им. К.Д. Ушинского, Гатчинской школы № 9, Елизаветинской школы,
Кобраловской школы, Гатчинской начальной школы № 5, Никольской школы,
Большеколпанской школы, Дружногорской школы. Также запланировано начать
обучение по программам в Рождественской школе.
Для обучения в центре
родителям необходимо зарегистрировать детей в системе https://р47.навигатор.дети/ и выбрать
соответствующий курс.
Также первого сентября на
базе ИМЦ открывается новый медиакласс для одаренных детей в качестве удаленной
площадки регионального Центра развития творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект» в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Ремонт помещения был
выполнен за счет районного бюджета, высокотехнологичное современное
оборудование и мебель закуплены за счет региональной казны.
Ольга Мажарцева
рассказала, что ИМЦ уже получил 13 ноутбуков и один айпад со специализированным
программным обеспечением. В ближайшие дни будут завезены стулья, столы,
раздвижные панели, уже построен подиум. Здесь же будут установлены проектор,
видеокамера, беспроводная микрофонная радиосистема.
В новом медиаклассе будут
проходить занятия по физике, математике и другим предметам, из центра
«Интеллект» будут транслироваться видео-лекции и конференции. В остальное время
класс будет использоваться для проведения занятий ИМЦ.
Отдельно стоит отметить,
что каждый такой класс в Ленинградской области будет посвящен выдающемуся
педагогу. В Гатчинском районе это заслуженный учитель России Галина Ивановна
Каюшкина.
Еще одно новшество ИМЦ, о
котором рассказал Игорь Евдокимов, связано с покупкой автобуса, который
планируется приобрести к концу текущего года.
- Мы сможем более
организованно возить наших воспитанников и педагогов на различные конкурсы, а
также привозить ребят к нам в поселок Новый Свет, - сказал директор учреждения
дополнительного образования.