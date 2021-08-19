ИМЦ ждёт будущих инженеров, программистов, физиков и художников

В новом 2021-2022 учебному году образовательная деятельность ИМЦ включает в себя 38 дополнительных образовательных программ по технической, художественной и социально-педагогической направленности. В учебном отделе образовательного учреждения работают 18 педагогов, которые будут заниматься с 1280 школьниками, в центре «Успех» на базе ИМЦ семь педагогических работников возьмут шефство над 110 ребятами.

Как рассказал Игорь Евдокимов, в этом году было принято решение разделить все программы на уровни для удобства детей и педагогов.

Таким образом, ознакомительный уровень будет включать в себя программы «Юный соЗДатель», «Основы мультипликации», «Основы компьютерной графики», «Основы 3D моделирования. ЮниорПрофи», «Прикладная информатика», «Управление беспилотными летательными аппаратами». Занятия рассчитаны на два часа в неделю (72 часа в год).

На углубленном уровне будут изучать программы «Интернет вещей. ЮниорПрофи», «3D моделирование в практике. ЮниорПрофи», «3D моделирование в практике. Инженеры будущего», «Анимация в практике», «Компьютерная графика в практике», «Прикладная информатика». Данные курсы рассчитаны на четыре часа в неделю (144 часа в год).

Учебные курсы будут проходить на базе ИМЦ в поселке Новый Свет, Коммунарской школы № 3, Коммунарской школы № 1, Коммунарской школы № 2, Войсковицкой школы № 2, Вырицкой школы, Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Гатчинской школы № 9, Елизаветинской школы, Кобраловской школы, Гатчинской начальной школы № 5, Никольской школы, Большеколпанской школы, Дружногорской школы. Также запланировано начать обучение по программам в Рождественской школе.

Для обучения в центре родителям необходимо зарегистрировать детей в системе https://р47.навигатор.дети/ и выбрать соответствующий курс.

Также первого сентября на базе ИМЦ открывается новый медиакласс для одаренных детей в качестве удаленной площадки регионального Центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Ремонт помещения был выполнен за счет районного бюджета, высокотехнологичное современное оборудование и мебель закуплены за счет региональной казны.

Ольга Мажарцева рассказала, что ИМЦ уже получил 13 ноутбуков и один айпад со специализированным программным обеспечением. В ближайшие дни будут завезены стулья, столы, раздвижные панели, уже построен подиум. Здесь же будут установлены проектор, видеокамера, беспроводная микрофонная радиосистема.

В новом медиаклассе будут проходить занятия по физике, математике и другим предметам, из центра «Интеллект» будут транслироваться видео-лекции и конференции. В остальное время класс будет использоваться для проведения занятий ИМЦ.

Отдельно стоит отметить, что каждый такой класс в Ленинградской области будет посвящен выдающемуся педагогу. В Гатчинском районе это заслуженный учитель России Галина Ивановна Каюшкина.

Еще одно новшество ИМЦ, о котором рассказал Игорь Евдокимов, связано с покупкой автобуса, который планируется приобрести к концу текущего года.

- Мы сможем более организованно возить наших воспитанников и педагогов на различные конкурсы, а также привозить ребят к нам в поселок Новый Свет, - сказал директор учреждения дополнительного образования.



