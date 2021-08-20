ВЫБОРЫ – 2021: жребий брошен!

По традиции и в соответствии с законодательством, накануне агитационного периода, 18 августа, прошла жеребьевка по распределению печатных площадей и эфирного времени в газетах и на телевидении.

По Гатчинскому району на выборы в Государственную Думу идут 14 партий и 18 кандидатов по одномандатным избирательным округам (Кингисеппский одномандатный избирательный округ №112 – 8 кандидатов и Волховский одномандатный избирательный округ №113 – 10 кандидатов).

В выборах в Законодательное собрание Ленинградской области участвуют 5 партий и 15 кандидатов по одномандатным избирательным округам (Коммунарский одномандатный избирательный округ №17 – 5 человек, Сиверский одномандатный избирательный округ №18 – 5 человек, Гатчинский одномандатный избирательный округ №19 – 5 человек).

Агитационная кампания для кандидатов и партий в СМИ стартует 21 августа, практически за месяц до выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области, которые состоятся 19 сентября (с дополнительными днями голосования 17 и 18 сентября).

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