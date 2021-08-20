ВЫБОРЫ – 2021: жребий брошен!

По
традиции и в соответствии с законодательством, накануне агитационного периода,
18 августа, прошла жеребьевка по распределению печатных площадей и эфирного
времени в газетах и на телевидении.
По
Гатчинскому району на выборы в Государственную Думу идут 14 партий и 18
кандидатов по одномандатным избирательным округам (Кингисеппский
одномандатный избирательный округ №112 – 8 кандидатов и Волховский одномандатный
избирательный округ №113 – 10 кандидатов).
В
выборах в Законодательное собрание Ленинградской области участвуют 5 партий и
15 кандидатов по одномандатным
избирательным округам (Коммунарский одномандатный избирательный округ №17 – 5
человек, Сиверский одномандатный избирательный округ №18 – 5 человек,
Гатчинский одномандатный избирательный округ №19 – 5 человек).
Агитационная
кампания для кандидатов и партий в СМИ стартует 21 августа, практически за
месяц до выборов в Государственную Думу и
Законодательное собрание Ленинградской области, которые состоятся 19 сентября
(с дополнительными днями голосования 17 и 18 сентября).
#vyborlo2021