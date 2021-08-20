ВЫБОРЫ – 2021: жребий брошен!

ВЫБОРЫ – 2021: жребий брошен!

В Гатчине 19 августа для кандидатов и партий по выборам в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное собрание Ленинградской области состоялась жеребьевка.

Рубрики : Выборы     20 Aug 2021

По традиции и в соответствии с законодательством, накануне агитационного периода, 18 августа, прошла жеребьевка по распределению печатных площадей и эфирного времени в газетах и на телевидении.

По Гатчинскому району на выборы в Государственную Думу идут 14 партий и 18 кандидатов по одномандатным избирательным округам (Кингисеппский одномандатный избирательный округ №112 – 8 кандидатов и Волховский одномандатный избирательный округ №113 – 10 кандидатов).

В выборах в Законодательное собрание Ленинградской области участвуют 5 партий и 15 кандидатов по одномандатным избирательным округам (Коммунарский одномандатный избирательный округ №17 – 5 человек, Сиверский одномандатный избирательный округ №18 – 5 человек, Гатчинский одномандатный избирательный округ №19 – 5 человек).

Агитационная кампания для кандидатов и партий в СМИ стартует 21 августа, практически за месяц до выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области, которые состоятся 19 сентября (с дополнительными днями голосования 17 и 18 сентября).

 

#vyborlo2021

 

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+