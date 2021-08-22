«Дым над водой» в Туутари-парке

Симфонический open-air воплощает в жизнь Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением маэстро Михаила Голикова.

«Я переполнен эмоциями. Путь к этому фестивалю был непростой. В этом году на сцену выйдут рокеры и замечательные оперные певцы. Я рад, что каждый год фестиваль приобретает что-то новое», — поделился Михаил Голиков.

Хедлайнером первого дня стал Вячеслав Бутусов, который представил не только рок-хиты в симфонической обработке, но и симфоническую музыку собственного сочинения.

Ведущие — Дмитрий Губерниев и Дарья Александрова. К слову, Губерниев исполнил гимн биатлону под аккомпанемент симфонического оркестра.

Участников фестиваля приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Наверное, это самый сложный фестиваль из всех, что мы готовили. Несколько раз дату переносили. Но сегодня нас транслируют сразу несколько телеканалов — благодаря им сегодня и завтра нас услышат десятки тысяч человек. Хочу сказать огромное спасибо Михаилу Голикову. Никогда не забуду, как несколько лет назад мы решили сотрудничать и пригласили оркестр к нам в Ленинградскую область. Сейчас это один из самых известных оркестров не только в России, но и в Европе. Да здравствует музыка!», — поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и поблагодарил всех участников и организаторов фестиваля.

В гала-концерте первого дня приняли участие: Ольга Пудова и Олеся Петрова (ведущие солистки Мариинского театра и Михайловского театра), Владимир Целебровский (солист «Санктъ-Петербургъ Опера»), Григорий Чернецов (солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра), Этери Бериашвили (российская и грузинская певица, исполняющая джаз, поп, соул, участница шоу «Голос» на Первом канале), Дмитрий Гайворонский (пианист-виртуоз из США), Дмитрий Янковский (автор и солист проекта «NeoClassic», солист театра «Геликон опера», герой мюзиклов), детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.

22 августа на площадке фестиваля отметят 40-летие Ленинградского рок-клуба. Музыкальная программа начнётся в 16.00. На сцену выйдут участники Ленинградского рок-клуба: «Телевизор», «Оле Лукойе» и группа «АукцЫон». Специально для фестиваля готовятся симфонические версии хитов тех, кто прославил рок-клуб.

Начнётся вечер с выступления артистов, которых можно смело назвать первыми звёздами рока в нашей стране – группы «Цветы» Стаса Намина. Завершит гала-концерт выступление Владимира Шахрина и Владимира Бегунова (группа «Чайф») с Симфоническим оркестром Ленинградской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области