Гатчинцев приглашают на общественные работы

В
Гатчинском районе необходимы сборщики изделий из древесины, подсобные рабочие,
укладчики-упаковщики, распиловщики. Узнать подробности можно в Гатчинском филиале
Биржи труда Ленинградской области.
Всего
в настоящий момент на общественные работы в Ленинградской области трудоустроены
1011 человек, заработная плата каждого третьего (392 человек) частично
финансируется регионом ― они получают минимум 26 тысяч рублей.
Работники
занимаются благоустройством и озеленением городских и сельских поселений,
обслуживанием транспорта, сельскохозяйственными работами, ремонтом и содержанием
автомобильных дорог, ЖКХ и бытовым обслуживанием, обслуживанием
санаторно-курортных зон. «Раньше я работала в торговле, и планирую вернуться в
эту сферу. А пока решила принять участие в общественных работах ― тружусь
рабочим зеленого хозяйства в «Усадьбе Марьино», облагораживаю парковые
территории», ― рассказала жительница Тосненского района Анна.
Напомним,
решение об организации общественных работ в Ленинградской области было принято
главой региона Александром Дрозденко весной 2020 года, в период обострения
ситуации на рынке труда из-за пандемии. Организации, устраивающие на такие
работы людей, получали субсидии из областного бюджета. Практику решили
продолжить и в 2021 году, зачастую на общественные работы устраиваются жители в
период поиска нового места работы.