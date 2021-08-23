Гатчинцев приглашают на общественные работы

В Гатчинском районе необходимы сборщики изделий из древесины, подсобные рабочие, укладчики-упаковщики, распиловщики. Узнать подробности можно в Гатчинском филиале Биржи труда Ленинградской области.

Всего в настоящий момент на общественные работы в Ленинградской области трудоустроены 1011 человек, заработная плата каждого третьего (392 человек) частично финансируется регионом ― они получают минимум 26 тысяч рублей.

Работники занимаются благоустройством и озеленением городских и сельских поселений, обслуживанием транспорта, сельскохозяйственными работами, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, ЖКХ и бытовым обслуживанием, обслуживанием санаторно-курортных зон. «Раньше я работала в торговле, и планирую вернуться в эту сферу. А пока решила принять участие в общественных работах ― тружусь рабочим зеленого хозяйства в «Усадьбе Марьино», облагораживаю парковые территории», ― рассказала жительница Тосненского района Анна.

Напомним, решение об организации общественных работ в Ленинградской области было принято главой региона Александром Дрозденко весной 2020 года, в период обострения ситуации на рынке труда из-за пандемии. Организации, устраивающие на такие работы людей, получали субсидии из областного бюджета. Практику решили продолжить и в 2021 году, зачастую на общественные работы устраиваются жители в период поиска нового места работы.